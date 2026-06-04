Tú no vas a investigar nada

Supongo que todo el mundo tiene en mente las cargas de la Ertzaintza en el aeropuerto de Loiu. Los activistas de la Global Sumud Flotilla saludaban a sus allegados cuando la policía vasca empezó a apartarlos a empujones de la puerta de salida. Después llegó el festival de porrazos. Las imágenes no gustaron ni a Amnistía Internacional ni a Francesca Albanese, que aprovechó para mencionar los acuerdos comerciales de las instituciones vascas con la industria israelí.

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El consejero de Seguridad, Bingen Zupiria, compareció ante la prensa con un severo gesto de disgusto. Aunque habló de “provocaciones”, se echó al hombro la responsabilidad del operativo. Algo había fallado. Dos días después, sin embargo, Zupiria cargó las tintas contra los activistas, los acusó de haber agredido a un agente y mencionó no sé qué conspiración terrorista de extrema izquierda. ¿Cómo se explica este salto discursivo?

Entre una y otra comparecencia, la asociación policial EUSPEL había lanzado un mensaje de advertencia: “le pedimos al consejero que se informe antes de condenarnos”. Cabe añadir que el Gobierno vasco viene de un amargo pulso contra elementos de la policía vasca que reclamaron un nuevo convenio cortando el tránsito del tranvía en Gasteiz y amenazando con boicotear el Tour de Francia. Cuando el consejero se prestó por fin a negociar, EUSPEL fue la única asociación policial que rehusó el acuerdo.

Viajemos por un instante hasta València. Durante una manifestación de profesores, un agente de la Policía Nacional española empuja por la espalda a una mujer y la estampa de bruces contra el asfalto. La delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, escribe un texto de repulsa en X y anuncia una investigación que permita depurar responsabilidades. La Unión Federal de Policía responde defendiendo al agente: “Usted no va a investigar nada”. La Confederación Española de Policía repite el mensaje pero se decanta por el tuteo: “Tú no vas a investigar nada”.

Mientras las protestas sociales se organizan en sindicatos de clase o junto a ellos, los miembros de los cuerpos policiales se organizan alrededor de entidades corporativas que no miran más allá de sus propios ombligos. Los lobbies policiales no solo se han derechizado a marchas forzadas sino que además han construido un contrapoder temido por los gobiernos democráticos. ¿Por qué sigue vigente la Ley Mordaza? Echad un ojo a las protestas de Jusapol, Jupol y Jucil en Madrid.

El pasado mes de julio, el Comité de Derechos Humanos de la ONU redactó un severo informe sobre la salud de los derechos civiles en España. Dicen sus autores que ni existen grandes progresos en la prevención de la corrupción policial ni se han revisado los regímenes disciplinarios. “El Comité lamenta los informes sobre el uso excesivo de la fuerza (…) y observa con preocupación la información que indica la falta de rendición de cuentas efectiva respecto a los responsables”. En fin, Comité de la ONU: tú no vas a investigar nada.