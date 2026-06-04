Tu no investigaràs res

Suposo que tothom té al cap les càrregues de l’Ertzaintza a l’aeroport de Loiu. Els activistes de la Global Sumud Flotilla saludaven els seus familiars quan la policia basca va començar a apartar-los a empentes de la porta de sortida. Després va arribar el festival de cops de porra. Les imatges no van agradar ni a Amnistia Internacional ni a Francesca Albanese, que va aprofitar per esmentar els acords comercials de les institucions basques amb la indústria israeliana.
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El conseller de Seguretat, Bingen Zupiria, va comparèixer davant la premsa amb un sever gest de disgust. Tot i que va parlar de “provocacions”, es va carregar a l’esquena la responsabilitat de l’operatiu. Alguna cosa havia fallat. Dos dies després, però, Zupiria va carregar contra els activistes, els va acusar d’haver agredit un agent i va esmentar no sé quina conspiració terrorista d’extrema esquerra. Com s’explica aquest salt discursiu?
Entre una compareixença i l’altra, l’associació policial EUSPEL havia llançat un missatge d’advertència: “demanem al conseller que s’informi abans de condemnar-nos”. Cal afegir que el Govern basc ve d’un pols amarg contra elements de la policia basca que reclamaven un nou conveni tallant el trànsit del tramvia a Vitòria i amenaçant de boicotejar el Tour de França. Quan el conseller es va prestar finalment a negociar, EUSPEL va ser l’única associació policial que va refusar l’acord.
Viatgem per un instant fins a València. Durant una manifestació de professors, un agent de la Policia Nacional espanyola va empènyer per l’esquena una dona i la va estavellar de bocaterrosa contra l’asfalt. La delegada del Govern, Pilar Bernabé, va escriure un text de rebuig a X i va anunciar una investigació per depurar responsabilitats. La Unió Federal de Policia va respondre defensant l’agent: “Vostè no investigarà res”. La Confederació Espanyola de Policia va repetir el missatge però decantant-se pel tracte de tu: “Tu no investigaràs res”.
Mentre les protestes socials s’organitzen en sindicats de classe o al seu voltant, els membres dels cossos policials s’organitzen al voltant d’entitats corporatives que no miren més enllà del seu propi melic. Els lobbies policials no només s’han dretanitzat a marxes forçades, sinó que a més han construït un contrapoder temut pels governs democràtics. Per què continua vigent la Llei Mordassa? Doneu un cop d’ull a les protestes de Jusapol, Jupol i Jucil a Madrid.
El mes de juliol passat, el Comitè de Drets Humans de l’ONU va redactar un informe sever sobre la salut dels drets civils a Espanya. Els seus autors diuen que no hi ha grans avenços en la prevenció de la corrupció policial ni s’han revisat els règims disciplinaris. “El Comitè lamenta els informes sobre l’ús excessiu de la força (…) i observa amb preocupació la informació que indica la manca de rendició de comptes efectiva respecte dels responsables”. En fi, Comitè de l’ONU: tu no investigaràs res.