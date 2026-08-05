Quin és el millor moment per veure l'eclipsi i des d'on?

D'aquí a una setmana Catalunya viurà un fenomen natural únic que, a casa nostra, no es tornarà a produir fins d'aquí a 150 anys: l'eclipsi solar total. El dimecres 12 d'agost al vespre, durant uns minuts, el dia es convertirà en nit abans d'hora i deixarà bona part del país a les fosques. Un fenomen únic al país que, fins i tot, atrau les mirades dels amants dels eclipsis, alguns dels quals es desplacen milers de quilòmetres per gaudir d'aquest esdeveniment.
Per poder gaudir de l'eclipsi, arreu del país, principalment en les zones en què aquest fenomen es veurà millor, s'han habilitat espais per poder-lo veure. A més, el Govern també ha repartit centenars de milers d'ulleres especialitzades -a banda de les que es poden comprar en els llocs especialitzats- per gaudir de l'eclipsi sense fer-nos mal als ulls. També és molt important seguir les mesures de seguretat determinades pels experts.
El millor moment per veure l'eclipsi
El millor moment per veure el punt màxim de l'eclipsi solar del 12 d'agost de 2026 serà al vespre, al voltant de les 20:28 i les 20:31. Durant aquells tres minuts, poc abans de la posta de sol, serà el punt més àlgid de l'eclipsi, però aquest fenomen segueix una seqüència, motiu pel qual el temps en què es podrà gaudir de l'esdeveniment és major. ç
En concret, a dos quarts de vuit del vespre (les 19:35 hores) començarà l'eclipsi. La primera fase, que durarà entre cinc i deu minuts, serà la fase parcial en què la Lluna començarà a cobrir el sol. A mesura que s'acosti la posta de sol, la lluna anirà avançant fins a cobrir-lo gairebé totalment -un 99,81%, concretament. Cap a les nou de la nit, el sol es pondrà per l'horitzó mentre encara estarà finalitzant la darrera fase de l'eclipsi.
On es veurà millor?
L'eclipsi es podrà veure des de diferents punts del país, principalment el sud del Principat. Concretament, les Terres de l'Ebre són el millor lloc per gaudir d'aquesta experiència perquè, com més el sud-oest, més durarà la foscor total. Ciutats com Amposta, Tortosa, Tarragona o Lleida, entre d'altres, seran uns dels millors llocs per veure aquest fenomen. A banda, tots els municipis que es trobin dins la franja de visió seran bones ubicacions per gaudir de l'eclipsi. És important tenir un horitzó sense edificis davant.