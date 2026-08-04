Què fer si et veus afectat per la vaga a l'aeroport del Prat: els drets dels passatgers

La vaga indefinida del personal de terra, facturació, embarcament i coordinació de vols de l'empresa Groundforce Barcelona a l'aeroport del Prat ja ha comportat els primers retards i cancel·lacions aquest dimarts. Groundforce treballa per a companyies com Air Europa, Lufthansa, Air France, KLM, Qatar Airways o Etihad Airways i el sindicat convocant, la CGT, celebra que el seguiment de l'aturada està sent “molt alt” entre els 1.175 treballadors.
Amb tot, la vaga pot afectar els viatgers de diferents maneres: en serveis com la facturació, l'embarcament, l'assistència a terra i la coordinació de vols. Si bé, la Generalitat recorda que els passatgers tenen drets que cal conèixer i reivindicar en cas de quedar afectat. A continuació, a Nació recollim tot el que cal saber.
Què fer abans d'anar cap a l'aeroport?
En primer lloc, es recomana consultar l'estat del vol abans de sortir de casa. Després, convé revisar els canals d'informació per saber si hi ha canvis d'horari o cancel·lacions i també s'aconsella arribar amb més antelació de l'habitual, perquè es poden produir incidents.
D'altra banda, és molt important recordar que la companyia aèria és qui ha d'informar de les alternatives disponibles i gestionar els drets del passatger si el vol resulta afectat. Ara bé, els experts recomanen fer un seguiment exhaustiu de tots aquests procediments.
Quins drets tens si el teu vol queda afectat?
Si el vol es cancel·la, es pot triar entre el reemborsament de l'import del bitllet o bé un transport alternatiu fins a la destinació final. Davant d'aquesta situació, la companyia ha d'oferir menjar, beguda, mitjans de comunicació i allotjament o transport entre l'aeroport i l'hotel seleccionat quan el vol alternatiu sigui l'endemà o més tard.
D'altra banda, si el vol es retarda, a partir de les dues hores existeix el dret a assistència (menjar, begudes i, si escau, allotjament). Si el retard arriba a les cinc hores o més, es pot optar pel reemborsament del bitllet o per un transport alternatiu, de la mateixa manera que en el cas d'una cancel·lació.
Quan existeix el dret a una compensació econòmica?
Si la cancel·lació o el retard és conseqüència d'una vaga del personal subcontractat per la companyia aèria, els passatgers tenen dret a una compensació econòmica, l'import de la qual varia en funció de la distància del vol. Això, a més dels drets d'assistència i reemborsament o transport alternatiu que preveu la normativa.
Què passa si tens problemes amb la maleta?
Si, per motius relacionats amb la vaga a l'aeroport del Prat, es perd l'equipatge o arriba al destí més tard del compte, els passatgers tenen un seguit de drets garantits principalment pel Conveni de Montreal i la normativa de la Unió Europea. Sigui com sigui, és indispensable dirigir-se al taulell de la companyia aèria (o de la seva empresa de manteniment o de servei de terra) i omplir el PIR (Parte de Irregularidad de Equipaje, en castellà). Sense aquest document serà gairebé impossible reclamar.
També cal saber que la indemnització pot ser, com a molt, de fins a 1.288 euros per persona (no per maleta), segons el valor demostrable de les coses o les despeses generades. I, fins que no hagin passat 21 dies sense rebre l'equipatge, no es considera oficialment perdut, sinó que es considera que va amb retard. Un cop complert aquest termini, ja es pot reclamar.
Ara bé, hi ha una diferència clau pel que fa a les despeses d'emergència: si els afectats estan al lloc de destinació, tenen dret a comprar articles de primera necessitat (roba interior, articles d'higiene, un canvi de roba bàsic, carregador de mòbil, etc.) i la companyia aèria els ha de reemborsar. Per això, és clau guardar els tiquets i les factures.
Quines aerolínies estan afectades per la vaga?
Groundforce presta serveis de terra a diverses companyies que operen a les terminals T1 i T2 de l'Aeroport. Entre les principals hi ha:
- Air Europa
- Lufthansa
- Air France
- KLM
- Qatar Airways
- Turkish Airlines
- ITA Airways
- United Airlines
- Finnair
- Etihad Airways
- SAS
- Air Arabia
- LOT Polish Airlines
- Croatia Airlines
- Air China
- Saudia Airlines
- Asiana Airlines
- Air Transat
- Luxair
- El Al