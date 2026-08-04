Marlaska assegura que 70.000 dels 72.000 migrants que van entrar a Ceuta ja han tornat al Marroc

Els ministres de l'Interior dels estats membres de la Unió Europea s'han reunit aquest dimarts de manera telemàtica per abordar la crisi migratòria a Ceuta. Els socis comunitaris s'han "solidaritzat" amb Espanya després de l'entrada massiva de persones de la setmana passada i s'han conjurat per enfortir les fronteres de manera preventiva de la UE. El passat 30 de juliol van intentar entrar de manera irregular a Espanya unes 72.000 persones, de les quals 70.000 ja han estat retornades al Marroc, segons ha explicat el ministre Fernando Grande Marlaska. La crisi migratòria s'ha convertit en un nou front per a Pedro Sánchez, i el PP i Vox ja han activat la maquinària per mirar de desgastar el president espanyol i carregar contra la seva gestió.
En una compareixença després de la reunió, Marlaska ha afirmat que tots els socis han elogiat la manera com Espanya ha resolt la crisi de Ceuta. Tot just ahir ho va fer la presidenta de la Comissió Europea, Ursula Von der Leyen, per mirar de rebaixar la tensió que havien provocat les amenaces d'Itàlia d'excloure Espanya de l'espai Schengen. Els socis han valorat, a través d'un comunicat del Consell de la Unió Europea, la "ràpida i eficaç actuació de les autoritats espanyoles" i han recalcat la necessitat d'enfortir les fronteres exteriors de la Unió i "forjar aliances sòlides amb països tercers" en aquest sentit, fent referència al Marroc. Els estats membres també han situat la necessitat de "millorar el coneixement" sobre la situació i desenvolupar "sistemes d'alerta preventiva" per anticipar noves crisis.
"La Unió Europea està unida i disposada a donar suport a Espanya", ha afirmat el ministre de l'Interior d'Irlanda, Jim O'Callaghan, representant del país que ostenta la presidència rotatòria del Consell aquest semestre. El ministre irlandès també ha recordat que les fronteres exteriors són "responsabilitat compartida" i que el fenomen migratori requereix una "resposta europea unificada". Els 27 han expressat també el seu condol per les víctimes mortals mentre intentaven creuar la frontera nedant.
D'altra banda, el ministre Marlaska ha expressat la seva confiança en el CNI, tot i que ha insistit que no hi havia "cap informe" que advertís de la possibilitat d'un intent d'entrada massiva de persona per les costes de Ceuta. Ho ha dit l'endemà que des dels serveis d'intel·ligència asseguressin que s'havien fet "diversos avisos" a Interior sobre aquesta possibilitat.