El govern espanyol apuja el to contra el Marroc i demana que investigui la crisi a Ceuta

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha elevat el to contra el Marroc per la crisi a Ceuta. Sense voler entrar en un conflicte diplomàtic, la ministra sí que ha demanat a les autoritats marroquines que "investiguin i arribin fins al final" per saber què va provocar l'arribada massiva de persones a les costes espanyoles. Concretament, "què va passar amb els moviments que hi ha hagut a les xarxes", que animaven les persones a intentar entrar nedant a Ceuta. "No podem mirar cap a una altra banda, ni Espanya ni el Marroc, davant d'aquest drama humà", ha dit Robles des de Saragossa. Tot plegat, mentre la crisi migratòria ja avança cap a un nou front polític per a Pedro Sánchez.
Les paraules de Robles contrasten amb el to conciliador del ministre d'Exteriors, José Manuel Albares, que aquests dies ha insistit en la bona coordinació que hi ha hagut amb el Marroc per accelerar el retorn dels migrants que havien intentat entrar irregularment. "Totes les persones que han entrat irregularment tornaran amb Marroc amb la màxima col·laboració del Marroc", afirmava aquest dilluns. També el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, havia dit en els primers compassos de la crisi que el Marroc era un soci "fiable". Robles no ha volgut entrar en cap "discussió", però sí que ha demanat més esforços a Rabat.
El País ha publicat aquest dilluns una informació en què s’explica que la irrupció de desenes de milers de migrants marroquins a Ceuta no va ser planificada per les autoritats marroquines, però aquestes tampoc van impedir-ne l’arribada. La informació cita els serveis d’intel·ligència espanyols i explica que el Marroc no només no va posar fre a l’allau humana que es dirigia cap al Tarajal, sinó que en va facilitar el pas i n'ha tret rèdit polític. “No m’atraparan a mi en cap discussió, perquè els únics responsables són els que han provocat aquesta tragèdia humana", ha dit Robles, que ha insistit que "no pot ser que s'utilitzin menors com s'ha fet, enviant-los a la mort sense més, com a conseqüència d'actuacions a les xarxes".
Robles, màxima responsable política del CNI, ha defensat la tasca del Centre Nacional d’Intel·ligència i de la resta dels serveis d’informació de l’Estat pel que fa a la crisi migratòria. “Fan una feina excepcional”, ha ressalta, sense entrar a detallar les dades de què disposava el govern espanyol, o no, abans de l’arribada de milers de migrants a la frontera de la ciutat autònoma. Una informació de la Ser apuntava aquest dilluns que el CNI va enviar "diversos avisos" al Ministeri de l'Interior per la possibilitat d'una entrada massiva de migrants. No concretava el dia, però sí que hi havia una amenaça real. Interior, per la seva banda, ha negat tenir constància per part dels serveis d'intel·ligència que això podia passar.
El govern del Marroc ha trencat aquest diumenge al vespre el seu silenci sobre Ceuta, ha reconegut 11 morts a la costa i ha rebaixat a 40.000 els desplaçats que van intentar entrar a la ciutat autònoma espanyola. En un comunicat i una declaració del portaveu oficial del Ministeri de l'Interior, ha atribuït la crisi migratòria a les xarxes de tràfic de persones i a la "desinformació" difosa a través de les xarxes socials. En paral·lel, també ha citat indirectament a la resolució del Tribunal Suprem i ha parlat de les "interpretacions errònies de dades legals i administratives que pretenien fer creure en la possibilitat d'accedir a l'espai europeu fàcilment i sense conseqüències legals".