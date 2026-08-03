03 de agost de 2026

Cerca Cercar | Newsletters Suscripcio a Newsletter |

ara mateix

10:30
ara mateix
aramateix

L'Audiència Nacional vol saber si l'entrada de migrants a Ceuta va ser una «acció concertada»

Societat

  • Ciutadans del Marroc travessen la frontera amb Espanya a Ceuta -

ARA A PORTADA

Publicat el 03 d’agost de 2026 a les 13:15

L'Audiència Nacional ha fet el primer pas per començar a investigar si l'entrada en tromba de migrants a Ceuta va ser una "acció concertada" i organitzada prèviament. En concret, la jutgessa María Tardón ha sol·licitat a la policia espanyola un informe per esclarir si darrere d'aquests fets s'amaga una "organització criminal". Amb aquesta petició, la jutgessa vol determinar si té competències per investigar l'entrada massiva de Ceuta o no. 

La magistrada afirma que "els fets que resulten de les anteriors actuacions presenten característiques que fan presumir la possible existència d'una infracció penal". Ara bé, en cas que l'informe de la Policia Nacional no conclogui que hi podria haver sospites d'un grup criminal al darrere, la justícia espanyola no té potestat per investigar aquests fets. 

Escull Nació com la teva font preferida de Google

Et pot interessar