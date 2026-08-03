L'Audiència Nacional vol saber si l'entrada de migrants a Ceuta va ser una «acció concertada»

L'Audiència Nacional ha fet el primer pas per començar a investigar si l'entrada en tromba de migrants a Ceuta va ser una "acció concertada" i organitzada prèviament. En concret, la jutgessa María Tardón ha sol·licitat a la policia espanyola un informe per esclarir si darrere d'aquests fets s'amaga una "organització criminal". Amb aquesta petició, la jutgessa vol determinar si té competències per investigar l'entrada massiva de Ceuta o no. \r\n\r\nLa magistrada afirma que "els fets que resulten de les anteriors actuacions presenten característiques que fan presumir la possible existència d'una infracció penal". Ara bé, en cas que l'informe de la Policia Nacional no conclogui que hi podria haver sospites d'un grup criminal al darrere, la justícia espanyola no té potestat per investigar aquests fets. \r\n\r\n\r\n\r\n\r\nPolítica\r\nMalestar al govern espanyol per la reacció europea a la crisi de Ceuta: «No han estat a l'altura»\r\n\r\n