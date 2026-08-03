Mor un jove de 21 anys de Martorell després de ser envestit per una vaca en una festa major de Castelló

Un veí de Martorell (Baix Llobregat) de 21 anys ha mort aquest diumenge a conseqüència de les ferides provocades per una vaca durant la festa major del poble de Tírig (Castelló), on estiuejava. Ho ha confirmat el consistori català, que ha expressat "el seu profund pesar per la tràgica mort", igual que ha fet l'ajuntament valencià.\r\n\r\nL'accident es va produir dijous al matí quan el noi va travessar d'una tanca de protecció a una altra i una vaca el va envestir i li va provocar greus ferides al cap. El noi va ser ingressat d'urgència, però les contusions li van causar la mort al cap d'uns dies a l'hospital.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nTerra\r\nSetmana de xàfecs i tempestes: 30 comarques en alerta Arnau Urgell i Vidal\r\n\r\n