Setmana de xàfecs i tempestes: 30 comarques en alerta

Una relativa bona notícia. Aquesta setmana la calor es mantindrà relativament a ratlla -malgrat la xafogor- i la pluja pot esquitxar moltes comarques del país. Dilluns seran més probables a la meitat oest mentre que dimarts seran especialment intenses al nord-est. La tendència, a més, es mantindrà els pròxims dies en què, difícilment, es passarà de 36-37 graus.
Cap de setmana de calor i tempestes
El cap de setmana la calor va ser intensa i, de fet, aquest diumenge en diversos punts de la Catalunya Central i Ponent es va arribar als 39 graus. Són valors que tot apunta no s'assoliran els pròxims dies i que deixen per a més endavant el rècord de jornades per sobre dels 40 ºC.
Ara bé, la refrescada va ser important dissabte allà on va descarregar. De fet, en punts del Ripollès i el Berguedà es van arribar als 40 litres, unes tempestes que -malgrat els pronòstics- no es van repetir ahir.
Xafogor marcada
Malgrat que les màximes no seran tan altes com les setmanes anteriors, la sensació de xafogor serà important per la presència d'humitat. En aquest sentit, les nits de maldormir poden tornar a afectar comarques poc habituals.
Avisos a 30 comarques
La millor notícia és que pot ploure en un bon nombre de comarques. De fet, el Servei Meteorològic ha activat avisos en un total de 30 comarques per aquest dilluns i dimarts. Avui, les precipitacions poden afectar qualsevol punt del terç oest: les comarques de Ponent, les Terres de l'Ebre i l'Alt Pirineu. A més, també pot ploure amb ganes en punts de la Catalunya Central i del Ripollès.
De cara a demà, les precipitacions se centraran al centre del país. Pot ploure en qualsevol punt de la Catalunya Central, però també del prelitoral central i, en menor grau, al massís del Port i l'Alt Pirineu. Això sí, les precipitacions més intenses -acompanyades d'aparat elèctric i calamarsa- seran al nord-est: el Meteocat ha emès avisos taronja al triangle del senglar: Osona, Ripollès i Garrotxa.
Avís per intensitat de pluja per dilluns 3 d'agost
Un total de 24 comarques en alerta.
- Alta Ribagorça: avís groc
- Alt Urgell: avís groc
- Anoia: avís groc
- Bages: avís groc
- Baix Ebre: avís groc
- Berguedà: avís groc
- Garrigues: avís groc
- Garrotxa: avís groc
- Lluçanès: avís groc
- Montsià: avís groc
- Noguera: avís groc
- Pallars Jussà: avís groc
- Pallars Sobirà: avís groc
- Pla de l'Estany: avís groc
- Pla d'Urgell: avís groc
- Priorat: avís groc
- Ribera d'Ebre: avís groc
- Ripollès: avís groc
- Segarra: avís groc
- Segrià: avís groc
- Solsonès: avís groc
- Terra Alta: avís groc
- Urgell: avís groc
- Vall d'Aran: avís groc
Avís per intensitat de pluja per dimarts 4 d'agost
Un total de 26 comarques en alerta, tres de nivell taronja.
- Alt Camp: avís groc
- Alt Penedès: avís groc
- Anoia: avís groc
- Bages: avís groc
- Baix Camp: avís groc
- Baix Ebre: avís groc
- Baix Llobregat: avís groc
- Baix Penedès: avís groc
- Berguedà: avís groc
- Conca de Barberà: avís groc
- Garraf: avís groc
- Garrotxa: avís taronja
- Gironès: avís groc
- Lluçanès: avís groc
- Maresme: avís groc
- Moianès: avís groc
- Montsià: avís groc
- Osona: avís taronja
- Pla de l'Estany: avís groc
- Priorat: avís groc
- Ribera d'Ebre: avís groc
- Ripollès: avís taronja
- Selva: avís groc
- Solsonès: avís groc
- Vallès Occidental: avís groc
- Vallès Oriental: avís groc