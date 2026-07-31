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Còctel d'avisos del Meteocat: calor nocturna i tempestes intenses

Terra

Les nits seran de maldormir a les Terres de l'Ebre mentre que es preveuen precipitacions intenses al nord-est

  • Tornen les tempestes al nord-est -

ARA A PORTADA

Publicat el 31 de juliol de 2026 a les 21:55
Actualitzat el 31 de juliol de 2026 a les 22:03

Cap de setmana mogut meteorològicament. Continuarà fent molta calor -malgrat que potser dissabte les màximes quedaran una mica més curtes-, les nits seran de maldormir a les Terres de l'Ebre mentre que dissabte a la tarda reapareixen els xàfecs i ruixats, localment intensos. Per tot plegat, el Meteocat ha activat avisos a un total de 10 comarques.

Matins assolellats, tardes inestable

Dissabte al matí el temps serà ben estable. De fet, el sol dominarà arreu del país i només en alguns punts del litoral s'esperen alguns núvols. Ara bé, a la tarda el panorama s'animarà.

En aquest sentit, les precipitacions poden afectar qualsevol punt del Pirineu i el Prepirineu, així com del massís del Port. Ara bé, les més intenses poden descarregar al nord-est, on no només poden anar acompanyades d'aparat elèctric, ratxes fortes de vent i localment de calamarsa o pedra. En aquest sentit, caldrà estar pendent de si es produeix algun fenomen violent.

Per diumenge s'espera una repetició de la jornada, malgrat que els ruixats seran més febles i més dispersos. A més, la pols en suspensió tornarà a anar a més, a l'espera que dilluns tornin a repuntar les temperatures.

Fregant el rècord de 40 graus

Aquest divendres un sol observatori -Solsona- ha assolit el llindar dels 40 graus. Es tracta del quinzè dia d'aquest 2026, a tan sols una sola jornada del rècord absolut assolit l'any passat. Ara bé, enguany encara queda -com a mínim- un mes sencer d'estiu.

Dissabte 1 d'agost

10 comarques en alerta.

Avís per calor nocturna (intensitat màxima 1/6)

  • Baix Camp (avís groc)
  • Ribera d'Ebre (avís groc)
  • Montsià (avís groc)
  • Baix Ebre (avís groc)

Avís per pluges intenses (intensitat màxima 2/6)

  • Cerdanya (avís groc)
  • Berguedà (avís groc)
  • Ripollès (avís groc)
  • Lluçanès (avís groc)
  • Osona (avís groc)
  • Garrotxa (avís groc)

Diumenge 2 d'agost

Quatre comarques en alerta.

Avís per calor nocturna (intensitat màxima 1/6)

  • Baix Camp (avís groc)
  • Ribera d'Ebre (avís groc)
  • Montsià (avís groc)
  • Baix Ebre (avís groc)
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