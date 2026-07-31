Còctel d'avisos del Meteocat: calor nocturna i tempestes intenses

Cap de setmana mogut meteorològicament. Continuarà fent molta calor -malgrat que potser dissabte les màximes quedaran una mica més curtes-, les nits seran de maldormir a les Terres de l'Ebre mentre que dissabte a la tarda reapareixen els xàfecs i ruixats, localment intensos. Per tot plegat, el Meteocat ha activat avisos a un total de 10 comarques.
Matins assolellats, tardes inestable
Dissabte al matí el temps serà ben estable. De fet, el sol dominarà arreu del país i només en alguns punts del litoral s'esperen alguns núvols. Ara bé, a la tarda el panorama s'animarà.
En aquest sentit, les precipitacions poden afectar qualsevol punt del Pirineu i el Prepirineu, així com del massís del Port. Ara bé, les més intenses poden descarregar al nord-est, on no només poden anar acompanyades d'aparat elèctric, ratxes fortes de vent i localment de calamarsa o pedra. En aquest sentit, caldrà estar pendent de si es produeix algun fenomen violent.
Per diumenge s'espera una repetició de la jornada, malgrat que els ruixats seran més febles i més dispersos. A més, la pols en suspensió tornarà a anar a més, a l'espera que dilluns tornin a repuntar les temperatures.
Fregant el rècord de 40 graus
Aquest divendres un sol observatori -Solsona- ha assolit el llindar dels 40 graus. Es tracta del quinzè dia d'aquest 2026, a tan sols una sola jornada del rècord absolut assolit l'any passat. Ara bé, enguany encara queda -com a mínim- un mes sencer d'estiu.
Dissabte 1 d'agost
10 comarques en alerta.
Avís per calor nocturna (intensitat màxima 1/6)
- Baix Camp (avís groc)
- Ribera d'Ebre (avís groc)
- Montsià (avís groc)
- Baix Ebre (avís groc)
Avís per pluges intenses (intensitat màxima 2/6)
- Cerdanya (avís groc)
- Berguedà (avís groc)
- Ripollès (avís groc)
- Lluçanès (avís groc)
- Osona (avís groc)
- Garrotxa (avís groc)
Diumenge 2 d'agost
Quatre comarques en alerta.
Avís per calor nocturna (intensitat màxima 1/6)
- Baix Camp (avís groc)
- Ribera d'Ebre (avís groc)
- Montsià (avís groc)
- Baix Ebre (avís groc)