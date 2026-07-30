La calor i la falta de pluja provoquen la verema més primerenca de la història a la DO Penedès

La suma de la calor intensa i persistent i la manca de pluja abundant ha obligat la majoria dels cellers i pagesos de la DO Penedès a començar la verema abans de l'agost. Com passat en altres denominacions d'origen, es tracta de la verema més primerenca mai viscuda i supera el rècord del 2023.
"Esperem una collita molt sana en qualitat, mentre que finalment serà menys abundant del que s'havia especulat perquè el gra no s'ha engreixat molt", relata el director de la DO Penedès, Francesc Olivella, a l'ACN. A més, és la primera verema en què el Consell Regulador acceptarà les varietats ancestrals Belat i Marina Rion, recuperades recentment al Penedès i acabades d'avalar pels organismes estatals.
L'última setmana del juliol ha començat el trànsit de tractors i temporers a les 4.500 hectàrees de vinyes de la DO Penedès. En plena nova onada de calor, els barrets i les mànigues llargues per protegir-se del sol s'han escampat entre els conreus en la que és la collita més anticipada de la història.
"No podem esperar més"
"Mai havíem començat tan aviat, però tenim el raïm ja madur i no podem esperar més", apunta Josep Maria Albet, responsable dels escumosos Clàssic Penedès dins la DO, que ressalta que necessiten recol·lectar el fruit poc madurat "perquè realment l'escumós tingui frescor, acidesa i capacitat d'envelliment". A banda de les varietats destinades a Clàssic, també s'estan collint les que serveixen per elaborar la resta de vins, ja que la calor intensa està condicionant tota la campanya.
Després d'un hivern i primavera humits, el sector augurava una collita molt abundant que permetria continuar escalant en la recuperació dels efectes "dràstics" de la sequera, indica Francesc Olivella. Amb tot, l'arribada de la calor a finals de maig i els termòmetres elevats fins ara han provocat un gir de guió. Finalment estimen que no sobrarà molt raïm.
Recentment, Unió de Pagesos es va manifestar al Penedès alertant que al conjunt del territori l'excedent de raïm podria arribar al 30%, tenint en compte totes les DO. Olivella precisa que aquesta xifra afecta especialment la producció de Cava, però no a la DO Penedès. L'ens preveu que, com a molt, l'excedent vorejarà el 8%. Olivella no descarta que durant l'agost hi hagi el típic patac de pluja estiuenca, "que ajudaria a empènyer les varietats més tardanes i potser sobraria una mica més de raïm".
Entre els motius dels excedents hi ha la lleugera recuperació de la producció a les vinyes, però Olivella assenyala sobretot la caiguda del consum mundial. Confia que el sector es podrà refer amb campanyes que facin valdre els vins de qualitat i que puguin seduir noves generacions de consumidors. Considera que aquesta recuperació s'haurà de focalitzar en els vins blancs i escumosos, "on hi ha molt marge de millora", mentre que amb els negres "la situació és més complicada".
En comparació al volum de producció a les vinyes els últims anys, els viticultors encara no han aconseguit arribar als nivells de raïm collit que hi havia abans de la sequera. "Ni tampoc s'hi arribarà aquest any", adverteix Olivella. Tenint en compte l'alternança entre anys de falta de pluges i períodes plujosos, "cada cop serà més habitual tenir veremes diferents del que es considerava normal". "Potser la collita d'aquest any comença a marcar una tendència", augura.
Es recuperen varietats més resistents a la calor i a malalties comunes
Aquesta és la segona verema en què la DO Penedès produeix 100% en mètode ecològic i la primera en què s'acceptarà l'entrada de raïm de les varietats Belat i Marina Rion. Són dos tipus de raïm dels quals hi ha molt poques hectàrees, però que el Consell Regulador valora per la seva capacitat d'adaptació a la calor i per la resistència a les malalties comunes. S'havien conreat dècades enrere només al Penedès, però mai havien estat registrades oficialment perquè se'n pogués fer vi certificat per la DO. Ara han rebut l'aval per poder utilitzar-les.
El Celler Albet i Noya és un dels pocs reductes del Penedès on hi ha aquestes varietats. El seu propietari en destaca la resiliència davant la sequera i la concentració "molt bona" que presenten els grans. "Veurem si el canvi de pluges condiciona molt la quantitat de suc, però confiem en uns àcids elevats que es traduiran en factor de qualitat", apunta.
Belat i Marina Rion són dues varietats ancestrals recuperades per la DO Penedès que se sumen a les Moneu i Forcada, reintroduïdes els últims anys. Francesc Olivella les situa com a exemple del camí que ha d'explorar la viticultura d'aquest territori per adaptar-se al canvi climàtic i també per oferir nous vins que ajudin a atraure més consumidors, "que no volen vins negres de 14 o 15 graus, sinó blancs amb poca graduació".