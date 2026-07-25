Algú no està entenent el Plater?

El pròxim 30 de juliol acaba el termini d'informació pública del Plater, el document que planifica la ubicació de les instal·lacions d'energia solar fotovoltaica i eòlica. A partir de l'objectiu del 2050 -que ha de permetre un model energètic 100% descarbonitzat i desnuclearitzat-, el pla fixa les quotes comarcals i municipals per tal de repartir l'esforç en renovables de manera equitativa.
Tal com s'esperava, el Plater no ha deixat indiferent a ningú. A mesura que han avançat les setmanes, més administracions i entitats han anunciat la presentació d'al·legacions. Evidentment, s'han fet notar més les veus contràries. Titulars com “s'han passat tres pobles” -del Solsonès-, “ens volen prendre la terra” -del Baix Montseny- o “foc al Plater” -d'Unió de Pagesos- són més cridaners que ajuntaments que han reclamat augmentar la quota, que només demanen petits canvis o entitats que aposten per instruments per accelerar la transició energètica.
Davant del terrabastall territorial i la probable allau d'al·legacions, la consellera Sílvia Paneque va anunciar aquesta setmana -després d'una reunió amb les entitats municipalistes- que s'obriria un segon període d'exposició pública. L'objectiu, segons expliquen fonts de Territori, és que els ajuntaments i entitats puguin analitzar amb detall com s'han resolt les seves propostes i, si s'escau, tornar a al·legar.
Més enllà si aquest nou tràmit pot endarrerir l'aprovació definitiva -prevista per a inicis de 2027-, sempre és positiu facilitar la participació i la concertació amb tots els agents implicats. Ara bé, la sensació és que hi ha molta gent que no està entenent el Plater.
L'Institut Català de l'Energia ha marcat les zones aptes -un 22,5% del país- a partir de l'anàlisi de més de 140 capes d'informació geogràfica, però d'aquestes en determina les prioritàries -un 10%-. Ara bé, per tal de complir l'objectiu final només caldria ocupar l'1%. És a dir, pels que clamen que el Plater omple el seu municipi d'instal·lacions solars, haurien de tenir en compte que la superfície pintada multiplica per 22,5 la que, en el pitjor dels casos, acabarà realment amb plaques.
A més, cal recordar que cada municipi té un objectiu global i un d'específic per a teulades, zones antropitzades i terrenys no transformats. Aquells ajuntaments que promoguin projectes o atreguin inversions per als dos primers àmbits, podran reduir la quota en zones de conreu, pastures i boscos. Potser aleshores, s'adonaran d'una realitat ben clara: només amb les teulades no es farà la transició energètica. I les dades són tan clares com negatives: el 84% de l'electricitat que consumim depèn de l'exterior.
La calor mata més de nit que de dia
En una nova setmana amb màximes de fins a 43 graus, és notícia l'estudi que constata una realitat preocupant: la calor a Barcelona mata més de nit que de dia.
- Les temperatures a Barcelona han augmentat 3,22 graus en 50 anys, però les mínimes ho han fet en 3,97.
- “L'illa de calor nocturna a Barcelona és extrema”, explica Josep Roca, doctor en Arquitectura de la UPC.
- La calor nocturna ha provocat la mort de 721 persones per 571 de la diürna (2007-2018).
- Els investigadors de la UPC consideren que els llindars del Meteocat -a partir de 27 graus- són massa elevats perquè mínimes de 24 graus ja augmenten el risc de morir.
Aquesta setmana també és notícia
La volta al món en quatre notícies
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