Front comú de tots els ajuntaments del Solsonès en contra del PLATER: «S'han passat tres pobles»

El Pla Territorial Sectorial d'Energies Renovables de Catalunya (PLATER), impulsat per la Generalitat, ha generat un gran rebuig al Solsonès i tots els municipis de la comarca s'hi han posicionat en contra. Alcaldes i regidors dels 17 municipis han fet un acte a la sala de plens del Consell Comarcal del Solsonès per fer públic el seu rebuig al document en considerar que no ha tingut prou en compte la realitat i la veu del territori. En concret, unes 2.700 hectàrees de la comarca estarien afectades pel pla, ja sigui per la implantació d'energia eòlica o fotovoltaica.
La presidenta del Consell Comarcal del Solsonès i alcaldessa de Castellar de la Ribera, Claustre Sunyer, ha exposat que feia "molt temps" que esperaven el PLATER, però quan ha arribat "no era allò que s'esperava". "Volem que hi hagi implicació del territori, que els ajuntaments puguin dir-hi la seva i això no és el que ha passat i ha sigut una sorpresa per a tots nosaltres", ha lamentat Sunyer, que diu que l'afectació ha estat "molt gran" per a la comarca, sobretot per als municipis de la part sud com Clariana, La Molsosa, Riner o Torà.
A més, els municipis han reivindicat el caràcter agrícola i ramader de la comarca. "Hi ha molta afectació a camps de conreu i no volem que a la llarga es perdi aquesta activitat", ha demanat la presidenta del Consell. En la mateixa línia s'ha expressat l'alcalde de Pinós i conseller comarcal d'Energies Renovables, Xavier Vilalta, que ha dit que el PLATER suposa una "afectació profunda al paisatge" i que "no garanteix la protecció de les terres amb un valor agrícola important". "Aquí la terra no és un espai buit esperant a ser ocupat. La terra és una eina de treball, la base de la nostra vida i una garantia perquè les explotacions continuïn vives", ha remarcat Vilalta.
D'altra banda, els ajuntaments també han criticat el poc marge de temps que tenen per a presentar les al·legacions -tres mesos- i el cost que suposa per a consistoris amb pressupostos molt reduïts. En el cas de Pinós, per exemple, el seu alcalde ha explicat que han hagut de contractar una advocada que, com a mínim, costarà uns 2.000 euros. "Pel pressupost que té el poble és una quantitat molt important, i això sense tenir en compte si hem d'acabar recorrent a la via judicial", ha advertit Vilalta.Per tot plegat, l'acte conjunt d'aquest dimarts també ha servit per reclamar a la Generalitat que aturi la tramitació del PLATER i que es faci de nou amb la implicació del món local
Una plataforma amb més de 280 ajuntaments adherits
L'acte celebrat a la sala de plens del Consell Comarcal del Solsonès també ha comptat amb la presència dels alcaldes de Viladasens, Xavier Sánchez, i Vilademuls, Àlex Terés, com a impulsors de la plataforma de municipis en contra del PLATER, que ja compta amb més de 280 adhesions. Els dos alcaldes han explicat que l'objectiu de la plataforma -que està previst que es constitueixi com a associació pròximament- és poder aturar la tramitació del PLATER per poder-lo reformar "amb la participació dels ajuntaments". Els batlles han dit que el territori "no és un full en blanc" i que el document suposa "perdre sòl productiu, degradar paisatge, afectació a la biodiversitat i debilitar els governs locals".