El PLATER centra el debat a Solsona amb una participació massiva i crítiques al model de desplegament renovable

El Teatre Comarcal de Solsona va acollir el divendres 12 de juny la sessió informativa “PLATER: Què ens hi juguem?”, organitzada pel Consell Comarcal del Solsonès i convocada conjuntament per tots els ajuntaments de la comarca. La jornada, oberta a tota la ciutadania, va esdevenir un punt de debat sobre el desplegament de les energies renovables a Catalunya i va reunir més de 300 persones, amb prop de 250 assistents presencials i una vuitantena de connexions en línia a través de la plataforma Twitch.
La sessió va comptar amb les ponències de Sergi Saladié, geògraf i professor de la Universitat Rovira i Virgili, i de Meritxell Cotrina, advocada del Fons de Defensa Ambiental, que van analitzar el contingut del Pla Territorial Sectorial per a la Implantació de les Energies Renovables a Catalunya (PLATER) des de les perspectives tècnica i jurídica.
En la seva intervenció, Sergi Saladié va exposar una lectura crítica del PLATER des d’una òptica territorial i geogràfica. Va explicar que el Pla preveu la instal·lació de fins a 56.288,7 MW de potència renovable —entre tecnologia fotovoltaica i eòlica— amb horitzó 2050, basant-se en les projeccions de demanda de la PROENCAT, que estima un increment del 126% del consum elèctric.
Segons el ponent, aquestes previsions s’allunyen de l’evolució real del sistema elèctric, ja que la demanda actual se situa un 23% per sota del màxim registrat el 2008. Saladié va advertir que el model de desplegament plantejat pel PLATER concentra de manera significativa la implantació en territoris rurals, especialment a les Comarques Centrals, Ponent i les Terres de l’Ebre, que poden esdevenir “territoris de sacrifici”.
Així mateix, va defensar que el Pla infrautilitza el potencial de les cobertes d’edificis i dels espais ja artificialitzats, els quals podrien cobrir el 100% de la demanda actual. Com a referència, va exposar el model de generació distribuïda alemany, on el 72% de la potència fotovoltaica prové d’instal·lacions inferiors a 1 MW integrades en espais ja transformats.
Per la seva banda, Meritxell Cotrina va abordar el marc jurídic del PLATER i les vies de participació ciutadana en el període d’informació pública, obert fins al 30 de juliol de 2026. Va detallar les principals tipologies d’al·legacions que es poden presentar tant al projecte de decret com a l’estudi ambiental estratègic, entre les quals destaquen possibles defectes de participació pública, manca de motivació suficient, concentració desproporcionada d’instal·lacions, incompatibilitat amb el planejament urbanístic, afectacions a drets constitucionals i insuficient avaluació d’alternatives de generació distribuïda.
La jurista també va explicar el procediment per presentar al·legacions a través de la plataforma Tràmits Gencat, adreçades a l’Institut Català d’Energia (ICAEN).
El vídeo complet de la jornada, així com les presentacions dels ponents i la documentació relativa al PLATER, estan disponibles al web de l’Oficina Comarcal de Transició Energètica del Solsonès: https://www.elsolsones.cat/serveis-a-les-persones/octesolsones/plater