El govern espanyol incorpora Biosca i Lladurs a la llista de zones declarades afectades per emergències de protecció civil

El govern espanyol ha identificat Biosca i Lladurs com a zones afectades per emergències de protecció civil dins la comarca del Solsonès, incorporant-les a una relació formada per 211 localitzacions a tot l’Estat; 54 d’aquestes es troben a Catalunya. La decisió es va fer pública aquest dimarts durant la compareixença del president de l’executiu, Pedro Sánchez, que va precisar que la major part d’incidents es vinculen a incendis forestals ocorreguts entre el 31 de març i el 27 de juliol de 2026. Aquest anunci inclou també els últims incendis registrats a la Comunitat de Madrid, així com a les províncies d’Àvila i Toledo, fets que van motivar la declaració d’emergència d’interès nacional. El mateix acord activa un sistema d’ajuts que pot ampliar-se en funció de la quantitat de danys. "Ja s'han cremat més de 170.000 hectàrees i encara queda la meitat de l'estiu", ha advertit el president.
Les autoritats estatals han assenyalat diversos episodis destacats: les pluges i l’incendi forestal d’Òrrius (El Maresme) al maig, així com les precipitacions i incendis a Talavera (La Segarra), Forallac (Baix Empordà), Sant Quirze Safaja (Moianès), Tàrrega (L’Urgell) i Tiana (El Maresme), registrats al llarg del juny. A finals de juny i durant el juliol, l’executiu apunta com a especialment rellevants l’incendi ocorregut a Los Gallardos, a Almeria, i el de La Bisbal de l’Empordà (Baix Empordà). Durant els dies posteriors, segons el govern, Catalunya figura entre els territoris on l’activitat d’incendis forestals s’ha mantingut alta.
Aquesta nova declaració inclou també els episodis de forts vents detectats a Catalunya el 9 de febrer, a conseqüència de la borrasca Marta, situació que va comportar l’activació del pla especial d’emergències per risc de vent. Aquest episodi no havia estat incorporat als acords previs de zones afectades, aprovats el 10 de febrer i el 7 d’abril. Segons el govern espanyol, aquesta declaració posa en marxa ajuts per a les zones afectades, amb possibilitat d’ampliació en funció dels danys que es determinin.
Segons el mateix executiu, l’acord permet als afectats sol·licitar ajudes a partir del moment en què es produeix l’emergència, destinades a "pal·liar danys personals o materials en habitatge i a despeses de corporacions locals, establiments industrials, mercantils i de serveis". S’hi afegeixen subvencions destinades a persones físiques o jurídiques que hagin aportat serveis personals o béns davant l’emergència. Aquesta declaració facilita, a més, que altres departaments habilitin línies d’ajut dins els seus àmbits de competència, com ara mesures fiscals, laborals, de seguretat social o ajudes dirigides a les corporacions locals.