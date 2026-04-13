Aprovada l'agrupació d'oficines de justícia de Ponts que inclou Torà i Biosca

El Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) publica aquest dilluns l'aprovació de la nova agrupació d'oficines de justícia a Ponts (Noguera), la número 76 de tot Catalunya. L'agrupació de Ponts agrupa les oficines de Ponts, la Baronia de Rialb, Bassella, Biosca, Oliana, Peramola, Sanaüja, Tiurana, Torà i Vilanova de l'Aguda, corresponents al partit judicial de Solsona.
Una agrupació d'oficines de justícia en el municipi és un grup de diverses oficines de justícia en el municipi que decideixen unir-se per disposar d'un paraigua --l'agrupació--, alhora que mantenen la seva operativa pròpia i capacitat de decisió sobre els assumptes del seu municipi.
L'agrupació permet gaudir de més recursos i eficiència, segons assenyala Justícia en un comunicat, atès que, un cop es constitueix, el Departament posa personal de l'administració de justícia a la seu de l'agrupació --gestors processals amb funcions de secretari i personal d'auxili judicial-- per prestar servei a les oficines de justícia de tots els municipis que en formen part.
El conseller de Justícia i Qualitat Democràtica, Ramon Espadaler, destaca la necessitat de crear aquestes agrupacions arreu del país "per guanyar eficiència, per ser més pràctics i per poder oferir un millor servei a la ciutadania". A més, remarca que aquest model no fa perdre proximitat i reforça la figura del jutge de pau: "Ens interessa preservar la figura del jutge o jutgessa de pau a cada municipi; agrupar no vol dir perdre ni la competència ni aquesta figura".
Segons Justícia, aquest model permet reforçar l'assistència tècnica als jutges i jutgesses de pau i millorar l'atenció a la ciutadania, garantint un servei més proper i amb més capacitat de resposta. Per constituir aquestes agrupacions, els municipis han de pertànyer al mateix partit judicial i donar servei, de manera conjunta, a una població superior als 7.000 habitants, tot i que hi ha excepcions.