Solsona resol dubtes al veïnat sobre la promoció de 50 habitatges assequibles al carrer Antoni Gaudí

L’alcaldessa de Solsona, Judit Gisbert, i els regidors d’Habitatge i Urbanisme, Pilar Viladrich i Joan Parcerisa, respectivament, s’han reunit aquest dimecres amb veïns i veïnes de l’entorn del carrer d’Antoni Gaudí en una convocatòria oberta per informar sobre el projecte de promoció de 50 habitatges de protecció oficial previstos en el solar municipal del número 4, després de constatar la inquietud que aquest projecte ha despertat a la zona els darrers mesos.
El govern municipal subratlla que el conveni que se signarà amb la cooperativa Sostre Cívic i la fundació Hàbitat3 és “fruit del treball conjunt entre les entitats implicades i l’Ajuntament”. “S’estan duent a terme tots els tràmits que estableix la normativa”.
La sessió d’aquest dimecres, en la qual també va participar David Guàrdia, representant de Sostre Cívic, va permetre aclarir dubtes i recollir inquietuds relacionades amb la futura promoció. Aquesta ha estat la segona reunió mantinguda amb el veïnat després d’una primera trobada el passat 4 de maig amb un grup reduït d’interlocutors veïnals.
Valoració “molt positiva”
En aquest context, el govern municipal expressa la seva sorpresa davant les acusacions de manca de resposta, transparència i participació recollides en un comunicat difós aquest divendres. Precisament, apareix la mateixa setmana en què s’ha celebrat una convocatòria oberta “amb la voluntat d’escoltar totes les opinions, resoldre dubtes i compartir tota la informació disponible sobre el projecte”, tal com sosté l’alcaldessa, Judit Gisbert. La valoració de la sessió informativa per part de l’alcaldessa i els regidors, a més, “és molt positiva”.
Presentació pública de l’avantprojecte
En aquesta reunió, es va reiterar el compromís de l’Ajuntament de continuar informant la ciutadania a mesura que avanci el projecte. En aquest sentit, quan es disposi de l’avantprojecte de l’edifici redactat, se’n farà una presentació pública oberta al conjunt de la ciutadania.
Alternatives a la manca d’aparcament
Una de les principals qüestions plantejades pels assistents és la manca d’aparcament a la zona i com es pot agreujar amb una nova promoció d’habitatge. El govern municipal va explicar que en l’avantprojecte es valorarà la viabilitat econòmica d’incorporar aparcaments a l’edifici i que, paral·lelament, s’està treballant per habilitar alternatives que evitin una sobrecàrrega de vehicles a l’entorn, una de les quals passa per aprofitar la sala polivalent.
També es va aclarir que el solar municipal del carrer d’Antoni Gaudí sempre ha tingut qualificació residencial segons el Pla d’ordenació urbanística municipal (POUM) i que, per tant, no hi té cabuda cap ús d’equipament. Així mateix, es va remarcar que l’edifici previst serà de planta baixa i tres plantes, d’acord amb els paràmetres urbanístics vigents, sense cap modificació de planejament.
El Ple municipal del 26 de març va aprovar l’inici de l’expedient de cessió gratuïta i directa del dret de superfície del solar municipal a les entitats Sostre Cívic i Hàbitat3 per un període de 75 anys. L’acord va prosperar amb els vots favorables de l’equip de govern (ERC i ApS-CUP), l’abstenció de Treballem per Solsona i el vot contrari de Junts.
La nova promoció d’habitatge assequible combinarà lloguer social i cessió d’ús cooperativa. Tal com estableix el conveni entre les tres parts, la promoció i gestió de l’edifici anirà íntegrament a càrrec de Sostre Cívic i Hàbitat3, que assumiran també el finançament total de l’actuació, sense cap aportació econòmica municipal. Aquesta fórmula permet mantenir la titularitat pública del sòl, que té una superfície de 2.528 metres quadrats, i garantir que, un cop finalitzi el període de 75 anys, l’edifici també passi a ser de titularitat pública.
El govern municipal també va explicar als veïns que s’havien sondejat promotors locals per impulsar habitatge públic a la ciutat, però la fórmula del lloguer assequible no resulta viable econòmicament per al sector privat local. Per aquest motiu, es va optar per treballar amb dues entitats sense ànim de lucre de referència a Catalunya en l’àmbit de l’habitatge social i cooperatiu, que es beneficiaran dels ajuts i programes de finançament previstos pel Pla 50.000 de la Generalitat de Catalunya. De totes maneres, David Guàrdia va informar que la contractació de les obres es farà mitjançant una licitació oberta a la qual es preveu que hi concorrin empreses de la comarca.
Pel que fa al conveni, l’Ajuntament rebutja qualsevol insinuació d’opacitat i recorda que el document aprovat inicialment pel Ple de final de març es pot facilitar als veïns i veïnes que el sol·licitin.