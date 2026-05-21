El projecte artístic ZUB obre una nova sessió a Llobera

El passat 18 d’abril es va inaugurar la instal·lació artística ZUB a Llobera. El projecte,creat per Marta Ricart i Montserrat Isanta i amb la participació de Sara Reig, ha comptat amb el suport de la Beca La Llavor (La Mare Cultura, Consell Comarcal del Solsonès i Ajuntament de Llobera), així com del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i de l’Institut d’Estudis Ilerdencs.
ZUB va omplir totes les franges programades el dia de la inauguració, amb l’assistència d’un centenar de persones repartides en quatre sessions.
Posteriorment, ZUB va obrir les portes als nens i les nenes de la ZER El Solsonès. Durant tot el matí del passat 29 d’abril, van gaudir de la instal·lació artística i també d’un recorregut creat especialment per a l’ocasió que els endinsava en el reconeixement dels ocells, les sonoritats del seu entorn i els colors de proximitat.
ZUB és una proposta artística que convida el públic a endinsar-se al bosc des d’una mirada renovada, sensible i situada. Es tracta d’una instal·lació creada en un entorn forestal de Llobera que proposa als visitants traçar un recorregut i transitar-hi entre el mapa i el laberint, entre el dins i el fora. A través d’un conjunt d’artefactes visuals i sonors desplegats al llarg del trajecte, els participants són convidats a habitar l’espai d’una manera activa i perceptiva.
L’espai escollit per a aquesta intervenció és el «Caminet del Bosc – L’Arrencaherbes de pagès», pròxim a l’Escola de Llobera, al nucli de Peracamps. Paral·lelament, el projecte es complementa amb una petita mostra situada al local social del municipi, on s’exposen els materials i processos que han donat forma a ZUB, com ara la creació de pigments naturals o la construcció d’instruments sonors a partir de fusta i argila locals.
Aquest mes, s’oferirà una nova sessió de ZUB el dia 23 de maig a les 18 hores. Al llarg dels propers mesos se n’oferiran més. Properament se n’informarà a través dels canals habituals.
Ja es pot adquirir l’entrada a través d’entradessolsones.com.