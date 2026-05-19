Els Bombers alerten que les pluges d'aquest hivern i primavera no garanteixen una campanya d'incendis «tranquil·la»

Les pluges d'aquesta primavera no són cap garantia d'un estiu tranquil. Així ho han remarcat els Bombers, que alerten que l'evolució de les temperatures i les precipitacions durant els mesos de juny i juliol serà determinant per a la campanya d'incendis. L'escenari pot variar des d'una situació "relativament controlable" fins a episodis de risc elevat si es produeixen períodes prolongats de calor intensa i manca de pluja.
Un simulacre per practicar i millorar
Els Bombers han fet aquestes declaracions en el marc d'un simulacre d'incendi forestal de gran complexitat al Solsonès, amb l'objectiu de posar a prova la coordinació entre els serveis d’emergència i els municipis davant d'un gran foc forestal. L'exercici ha recreat un incendi amb dos focus consecutius sota una línia elèctrica al límit nord de Riner, en unes condicions meteorològiques pròpies d'un migdia de mitjans de juny.
En total, hi han participat un centenar d'efectius de les diferents entitats i organismes que intervenen en cas d'incendi forestal. Segons ha explicat el cap de Bombers a la Catalunya Central, Santi Lleonart, aquest tipus d'exercicis permeten analitzar fortaleses i febleses del sistema de resposta. "És un exercici que podem fer sense nervis ni estrès, però que ens posa de manifest on hem de millorar", ha explica. En la mateixa línia s'ha expressat la responsable de Protecció Civil a la Catalunya Central, Agnès Centellas, qui ha destacat que aquest tipus d'exercicis són "crucials" a les portes de la campanya forestal perquè permeten "entrenar-se i posar-se en pràctica".
Coordinació amb els ajuntaments
Lleonart també ha subratllat la importància d’explicar als alcaldes com funciona un incendi forestal, els tempos de resposta i la lògica del desplegament operatiu. En aquesta línia, la presidenta del Consell Comarcal del Solsonès i alcaldessa de Castellar de la Ribera, Claustre Sunyer, ha admès que en situacions d'emergència "costa molt" entendre algunes de les decisions operatives dels Bombers quan el foc avança i els veïns veuen afectades masies o granges. "Tu com a alcalde voldries apagar el foc just allà on crema i que no es cremés ni mig metre més", ha afirmat. Tot i això, ha defensat la necessitat de "confiar en la coordinació i en l'experiència" dels cossos d'emergència.
Sunyer ha recordat especialment els incendis simultanis de fa quatre anys provocats per una tempesta seca, quan els recursos es van concentrar en altres focs més grans, com el d'Artesa de Segre. "Et desesperes perquè no arriben bombers ni helicòpters i veus el foc avançant", ha reconegut. Segons ha explicat, experiències com aquella i simulacres com el d'aquest dimarts permeten als alcaldes "interioritzar" millor el funcionament dels operatius i entendre "tota l'operativa que hi ha darrere" de la presa de decisions.