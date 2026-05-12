Troben el cos sense vida de l'home de 80 anys que buscaven a Pinós des de dilluns a la tarda

Bombers voluntaris han trobat a Cardona (Bages) el cos sense vida de l'home de 80 anys, veí del municipi de Pinós (Solsonès), que buscaven des de dilluns a la tarda.
En el marc d'un dispositiu conjunt amb Mossos i Bombers, aquest dimarts primer s'ha trobat el vehicle de l'home a Sant Mateu de Bages, un Suzuki Gran Vitara de color gris. Poc després s'ha pogut localitzar el cos.
Els Mossos ja han informat la família, que dilluns al vespre va donar l'avís de desaparició en veure que no havia tornat a casa.
Veí d'Ardèvol
La víctima era un veí d'Ardèvol, un petit poble del municipi de Pinós, situat al centre geogràfic de Catalunya. El seu alcalde, Xavier Vilalta, havia explicat a l'ACN que "tot el poble estava mobilitzat". Segons el batlle, "l'home cada dia sortia amb el seu vehicle i no deia on anava; pot ser en qualsevol lloc perquè, en ser un tot terreny, es ficava per camins".
El punt de coordinació s'havia instal·lat al parc de bombers voluntaris de Pinós, al costat de l'Ajuntament, des d'on Bombers, Mossos i els voluntaris s'organitzaven per fer la recerca. Lamentablement, poques hores després s'ha trobat el cos sense vida a la veïna comarca del Bages.