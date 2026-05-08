Preocupació entre els ramaders del sud del Solsonès per tres possibles atacs de llop a ramats d'ovelles

Els ramaders del sud del Solsonès estan preocupats per tres possibles atacs de llop a ramats d'ovelles en els darrers mesos. Dos han estat a la Molsosa i un altre a Vallmanya de Pinós. Serien els primers atacs al Solsonès des de l'any 2019, quan un d'aquests animals va matar tres ovelles a Odèn. Tot i això, a la zona sud de la comarca no s'havia registrat cap incident des de feia trenta anys. Jaume Puigpelat, un dels ramaders afectats, explica que s'estan organitzant per protegir-se amb tanques electrificades, càmeres i gossos, i que els preocupa que es passi del llop solitari a una camada. "No estem preparats", afirma a l'ACN. Els Agents Rurals estan fent seguiment dels atacs i encara no poden confirmar que siguin de llop.
Jaume Puigpelat, que té una explotació familiar des de fa generacions a La Molsosa, recorda que els dos atacs van ser amb un mes de diferència -al setembre i octubre passat- i assegura que, des de llavors, estan en alerta. "Al principi cada nit fèiem vigilància amb el meu pare, quan un anava a dormir l'altre es quedava vigilant", recorda. A l'espera de la confirmació oficial, ell no té cap dubte que va ser el llop i assenyala "un mateix patró" amb el nou atac que s'ha registrat aquesta primavera a Vallmanya de Pinós, a pocs quilòmetres de la seva explotació. En tots els casos, assegura, les ovelles van aparèixer amb "ullals clavats a la jugular".
Admet que descobrir les ovelles ferides i mortes en dues ocasions va generar "molt caos" en el dia a dia i assegura que l'experiència els ha deixat un "impacte emocional". "Trobar-nos tot d'ovelles escampades, algunes ferides, altres mortes, va ser un caos total i una imatge que ens quedarà gravada", lamenta el ramader. En total, van morir 12 ovelles i també n'hi va haver de ferides. A més, assegura que viuen amb la por de rebre un nou atac: "És un malviure".
Actualment, a l'explotació de Puigpelat tenen un ramat de 800 caps d'oví, que el dediquen principalment a la venda de carn de xai. A més, els animals pasturen pels camps i els boscos de la zona, d'on també fan gestió forestal. Precisament, Puigpelat posa en valor la ramaderia extensiva pels beneficis que aporta a l'entorn. "L'administració i la societat s'omple la boca dels beneficis de la ramaderia extensiva pels boscos i per la lluita contra els incendis forestals, i per això crec que s'ha de defensar i no posar-hi traves", assegura el ramader.
Indemnitzacions i tanques elèctriques
Les indemnitzacions que hi ha en aquests casos són necessàries, tot i que no inclouen els danys indirectes com ara avortaments d'ovelles prenyades o malferides, exposa el ramader. Ara, però, el que més els preocupa és "com evolucionarà" la implantació del llop. "Estem en una fase inicial, amb un llop solitari i, amb gossos mastins i vigilància, segurament el podrem controlar i vigilar per no tenir més danys", afirma. "Però què passarà si acaba havent-hi una camada?", es pregunta.
El ramader explica que la Generalitat i els Agents Rurals els han ajudat amb la implantació de mesures preventives, com ara les tanques elèctriques, però creu que encara no tenen prou suports. "Et sents una mica indefens i penso que s'ha prioritzat el llop i l'os abans que el mateix ramader", afirma.
A més, admet que el ramat s'ha d'acostumar a la nova situació, amb tancats elèctrics i la presència d'un gos mastí que les protegeix. "Amb el tancat, pot ser que hi piquin, que s'hi enrotllin o que se l'emportin i cal un procés d'adaptació", explica. També preveuen instal·lar més càmeres per reforçar la vigilància. Tots aquests elements comporten un "sobrecost" perquè és més feina de gestió en el dia a dia.
L'Ajuntament de Pinós és optimista: "Està sota control"
L'alcalde de Pinós, Xavier Vilalta, assegura que la població "no ha de patir" per la possible presència del llop, entre altres coses perquè creu que és molt probable que ja no estigui a la zona. "És una espècie que es desplaça amb molta rapidesa i sembla que actuava sol", afirma. Recorda que com tot animal salvatge "és molt espantadís" si veu la presència de persones. Pel que fa a la preocupació dels ramaders de la zona, es mostra contundent. "Soc optimista i penso que està sota control", assegura. L'alcalde creu que la Generalitat i els Agents Rurals han actuat "amb celeritat" i valora que l'últim ramader afectat -el de Vallmanya de Pinós- ja hagi cobrat la indemnització i se li hagin facilitat mitjans de protecció.
Els Agents Rurals segueixen investigant
Els Agents Rurals, que s'encarreguen d'investigar i fer el recompte d'atacs del llop, asseguren que estan analitzant tota la informació disponible en el marc del seguiment habitual del llop i que no poden avançar cap conclusió fins que no finalitzi la investigació.
Tot i això, tant l'alcalde de Pinós com els ramaders asseguren que els Agents Rurals sí que els han confirmat que l'últim atac a Vallmanya de Pinós sí que ha estat del llop, ja que s'han pogut examinar rastres i excrements que hauria deixat l'animal. En el cas de la Molsosa, Puigpelat assegura que serà més difícil de confirmar perquè els agents no van trobar-hi cap rastre.