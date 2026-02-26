Vuit ovelles mortes en un nou atac del llop al Collsacabra, el primer des del maig de l'any passat

Un ramader del Collsacabra ha patit un nou atac del llop, amb vuit ovelles mortes, el primer des del maig de l'any passat. Segons ha explicat a l'ACN, les analítiques efectuades han donat resultat positiu i han confirmat l'autoria del llop. Es tracta de Joan Pròsper Fatjó-Vilas, que amb aquest nou episodi ja suma 17 atacs.\r\n\r\nEl ramader va denunciar la Generalitat de Catalunya per la via administrativa per danys i perjudicis. Assegura que aplica totes les mesures de prevenció indicades pel Departament de Territori, com les malles elèctriques, però sosté que no han estat efectives i que li comporten una important sobrecàrrega de feina.\r\n\r\nPròsper calcula pèrdues superiors als 60.000 euros i considera insuficients les indemnitzacions rebudes per totes les ovelles mortes. La Generalitat ha presentat recurs, fet que allarga el procediment i obliga el ramader a esperar sis mesos més per a una resolució.\r\n