Societat

Vuit ovelles mortes en un nou atac del llop al Collsacabra, el primer des del maig de l'any passat

El ramader afectat acumula ja 17 atacs atribuïts a l'animal

Publicat el 26 de febrer de 2026 a les 09:50

Un ramader del Collsacabra ha patit un nou atac del llop, amb vuit ovelles mortes, el primer des del maig de l'any passat. Segons ha explicat a l'ACN, les analítiques efectuades han donat resultat positiu i han confirmat l'autoria del llop. Es tracta de Joan Pròsper Fatjó-Vilas, que amb aquest nou episodi ja suma 17 atacs.

El ramader va denunciar la Generalitat de Catalunya per la via administrativa per danys i perjudicis. Assegura que aplica totes les mesures de prevenció indicades pel Departament de Territori, com les malles elèctriques, però sosté que no han estat efectives i que li comporten una important sobrecàrrega de feina.

Pròsper calcula pèrdues superiors als 60.000 euros i considera insuficients les indemnitzacions rebudes per totes les ovelles mortes. La Generalitat ha presentat recurs, fet que allarga el procediment i obliga el ramader a esperar sis mesos més per a una resolució.

