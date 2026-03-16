Denuncien dues vegades a un motorista a Osona per excés de velocitat

Els Mossos d'Esquadra han denunciat a un home de 61 anys com a presumpte autor d'un delicte contra la seguretat viària i d'una infracció administrativa per excés de velocitat.
En concret, el passat 21 de febrer a la tarda, una patrulla de trànsit de la policia catalana que estava fent un control de velocitat a la C-62, a l'altura d'Olost, va detectar que una motocicleta circulava a 187 km/hora, en un punt de la via on la velocitat màxima permesa és de 90 km/hora.
L'endemà, el 22 de febrer, es va tornar a enxampar la mateixa moto circulant a 141 km/hora, superant també el límit de velocitat permès.
En cap dels dos casos, els Mossos d'Esquadra van poder aturar el vehicle. Després de diverses gestions, però, van aconseguir localitzar el conductor de la moto i van comunicar-li que el denunciaven dues vegades: d'una banda, penalment, per conduir a una velocitat penalment punible; i de l'altre, administrativament per excés de velocitat.