Còctel d'emocions entre els estudiants osonencs a l'inici de la selectivitat

Més de 45.000 estudiants de tot Catalunya han començat aquest dimarts la selectivitat 2026. Seran tres dies -les proves s'allargaran fins dijous- de nerviosisme, incertesa i, per descomptat, molta il·lusió per encetar una nova etapa. La Universitat de Vic és un dels centres que acull les Proves d'Accés a la Universitat (PAU) i a on a primera hora d'aquest matí, estudiants d'Osona i el Lluçanès que es presenten als exàmens repassaven apunts i, entre crits i exaltació -i també alguna cara de pànic escènic-, es donaven ànims els uns als altres abans d'entrar a la de Llengua Castella i Literatura.
"Estic molt nerviós, no les tinc totes", admet en Sergi Parés moments abans d'entrar a l'edifici i dirigir-se a l'aula d'examinació. És de Manlleu i vol estudiar el grau en Administració i Direcció d'Empreses a la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya. "Ho hem parlat a casa i penso que és una bona opció fer-ho aquí", explica. També vol estudiar a la UVic-UCC la Laura Piella. Ella és de Vic i forma part dels estudiants que avui ha iniciat la selectivitat a la seu de la universitat a la capital d'Osona. Encara els pròxims dies amb "molts nervis" tot i la sensació "d'haver fet la feina durant el curs" i amb l'esperança que les hores d'estudi i dedicació l'ajudaran a entrar al grau en Comunicació Audiovisual.
No és un fet casual que molts joves del territori apostin per a la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya. La proximitat o l'oferta creixent d'estudis fan que un gruix important dels estudiants que aposten per aquest centre universitari provenen de la seva àrea immediata d'influència. Sense anar més lluny, el 50% dels alumnes que es van matricular per primera vegada el curs 2025-2026 a la UVic-UCC procedien de les comarques centrals -Osona, Lluçanès, Bages, Anoia, Berguedà i Solsonès- i de les àrees pròximes, com la Garrotxa, el Ripollès, el Vallès Oriental i la Selva.
També hi ha qui aposta per marxa de la comarca. És el cas de la Noemí: és de Tona i vol fer el grau en Psicologia a la Universitat de Barcelona. Encara la selectivitat amb "una mica d'angoixa" i "creuant els dits" per aconseguir una bona nota per accedir als estudis que ha escollit.
Enmig del nerviosisme i el xivarri, qui també nota l'inici de les PAU són els bars del voltant de la UVic. Un cop els estudiants han entrat a les aules -pels volts de dos quarts de nou-, ha tornat la calma: "Quina cridòria!", deia la propietària d'una cafeteria propera al campus universitari.
Siguin quins siguin els resultats finals, les PAU han començat sense incidents i amb total normalitat als campus de la Universitat de Vic, on durant els pròxims tres dies, estudiants d’Osona i el Lluçanès decidiran el seu futur més immediat.