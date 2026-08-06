Què fer aquest cap de setmana a Osona i el Lluçanès: 7, 8 i 9 d'agost

Arriba un nou cap de setmana farcit de propostes culturals i lúdiques a Osona i el Lluçanès. N'hi ha per a tots els públics i gustos, per això, des de la redacció d'Osona.com hem preparat un recull de les activitats més destacades pel cap de setmana del 7, 8 i 9 d'agost a les nostres comarques.
Manlleu: Fes-te Jove 2026
Si bé la Festa Major de Manlleu més tradicional té lloc de l'11 al 16 d'agost de 2026, des del passat 31 de juliol i fins al pròxim 16 d'agost se celebra la Fes-te Jove de Manlleu, una proposta popular autogestionada que, enguany, està d'aniversari i celebra 25 anys d'alegria i disbauxa. Aquest cap de setmana serà el torn d'alguns dels actes més multitudinaris de la festivitat, com el Cantabars, el gran dinar de Festa Major, la nit de concerts amb Pla Moguda, Remei de Ca la Fresca, Agua Bendita i PD Uriolix i DJ Up The Ra, la baixada de carretons o la 19a caminada nocturna.
- Què? Fes-te Jove 2026
- Quan? Del 31 de juliol al 16 d'agost
- On? Manlleu
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Olost: Festa Major 2026
Olost també està de Festa Major. De l'1 al 16 d'agost, aquesta localitat del Lluçanès s'omple de rauxa i disbauxa amb més d'una vintena d'actes i activitats marcades per la tradició, la cultura popular i, per descomptat, l'alegria de celebrar.
- Què? Festa Major 2026
- Quan? De l'1 al 16 d'agost
- On? Olost
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Vilanova de Sau: Festa Major 2026
Del 7 al 16 d'agost és el torn de la Festa Major de Vilanova de Sau, on s'ha preparat un programa d'actes i activitats tradicionals i populars com teatre, propostes esportives, la caminada nocturna, els campionats de truc, botifarra o parxís, cinema a la fresca, música en directe, el correfoc o la baixada de carretons, entre altres iniciatives.
- Què? Festa Major 2026
- Quan? Del 7 al 16 d'agost
- On? Vilanova de Sau
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Vic: De Portes Endins
Des del 28 de juny i fins al 27 de setembre, la ciutat de Vic desplega una nova edició de la iniciativa cultural i turística De Portes Endins, una proposta que permet visitar espais patrimonials, històrics i religiosos de la capital d'Osona que normalment estan tancats al públic. Els espais són els següents: Museu Balmes, Museu Claretià, Església del Monestir de Santa Teresa, Casa Manso Joaquima de Vedruna (novetat), Casa natal de Sant Miquel dels Sants, Església i museu del convent del Sagrat Cor, Església i museu del convent del Pare Coll i la Subseu del Museu d'Història de la Medicina de Catalunya.
- Què? De Portes Endins 2026
- Quan? De juny a setembre
- On? Vic
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Vic: Festes de Sant Albert
El barri del carrer de Gurb rep, un any més, el Carquinyoli, el gran protagonista de les Festes de Sant Albert. Enguany tindran lloc del 30 de juliol al 7 d'agost i no hi faltaran les activitats populars com l'arrosada o la xocolatada, nits de música en directe o propostes pels més menuts.
- Què? Festes de Sant Albert
- Quan? Del 30 de juliol al 7 d'agost
- On? Carrer de Gurb de Vic
Viladrau: Festival de música d'estiu 2026
Els divendres 31 de juliol, 7 d'agost, 14 d'agost i 21 d'agost se celebra a Viladrau el Festival de Música d'estiu 2026, un punt de trobada que pretén oferir diferents estils musicals en un entorn inigualable.
- Què? Festival de Música d'Estiu 2026
- Quan? Divendres 31 de juliol, 7, 14 i 21 d'agost
- On? Viladrau
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