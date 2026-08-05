Què sabem i què no de l'accident en una atracció de la fira de Tona que ha deixat nou ferits

La fallada d'un mecanisme d'una atracció de la fira de Festa Major de Tona ha causat nou ferits, vuit dels quals menors d'edat, que han patit contusions i fractures. El succés va tenir lloc pels volts de les 12 de la matinada d'ahir dimarts en l'aparell conegut popularment com "l'olla".
Del total de persones afectades, set es troben en estat lleu i dues en estat menys greu. Els cossos d'emergències van atendre in situ els afectats, cinc dels quals van ser traslladades a l'Hospital de Vic -dos ferits en estat menys greu i tres de caràcter lleu-.
Nou ferits, vuit dels quals menors i dos en estat menys greu
La fallada d'un mecanisme de l'atracció de "l'olla" va causar un total de nou ferits, vuit dels quals són menors d'edat. La majoria de les lesions que han patit les persones afectades són contusions i fractures, però en cap cas es tem per la vida de ningú.
Fins al lloc dels fets -a l'esplanada de sorra de La Canal de Tona, on s'ubica la fira- van desplaçar-s'hi diverses dotacions dels Bombers, del SEM, i patrulles de Mossos d'Esquadra i Policia Local que van atendre les víctimes de l'incident in situ. Cinc dels afectats -dos ferits de caràcter menys greu i tres de lleus- van ser traslladats a l'Hospital de Vic.
Fonts de la policia catalana detallen que hauria fallat el sistema de retenció de la porta de l'aparell i, amb la inèrcia, aquest hauria expulsat els participants.
Com és l'atracció de "l'olla"?
L'atracció coneguda com l'Olla és molt popular a les fires. Consta d'un gran tambor circular -o una plataforma rodona- amb seients -o sense- que normalment no tenen cinturons o sistemes de retenció. L'objectiu dels passatgers és aguantar-se com la força del cos i de les mans mentre l'aparell gira de manera circular a gran velocitat, bota i se sacseja amunt i avall i cap als costats.
L'atracció tenia els permisos en regla
Els Mossos d'Esquadra han obert una investigació per esclarir les circumstàncies que van provocar l'accident de Tona. Les primeres hipòtesis apunten al fet que van fallar les retencions de la porta, aquesta va obrir-se, i la inèrcia de la màquina va expulsar cap a fora els passatgers.
Policia catalana i tècnics del Departament de Treball han fet aquest dimecres al matí una inspecció ocular del giny amb l'objectiu de determinar les causes de l'incident, així com per comprovar que l'atracció disposa de tots els permisos i té les revisions en vigor. Fonts de l'Ajuntament de Tona apunten que la màquina complia amb els requisits.
Hi havia queixes prèvies?
El consistori de Tona detalla que no hi havia hagut queixes prèvies de l'atracció en qüestió abans de l'accident d'ahir a la matinada. Tampoc els veïns del barri ni algunes persones que aquest dimecres passejaven per la zona de la fira havien vist ni sentit res anormal durant els dies de la fira.