Caigudes d'arbres i alguna situació aparatosa: els desperfectes de les tempestes de dimarts a Osona

Dimarts a la tarda, el Meteocat va emetre un avís vermell per temps violent a Osona, mentre que Protecció Civil havia activat el pla Inuncat per possibles acumulacions d'aigua. Les tempestes de tarda van arribar a bona part de la comarca, on van caure 14,7 litres al pantà de Sau o 10,7 a Cantonigròs, entre els valors més remarcables.
Els Bombers van rebre una desena d'avisos des de la Regió d'Emergències Centre (REC), la majoria, per caigudes de branques. A Vic, per exemple, en van caure a sobre de cotxes estacionats al carrer, i a les Masies de Voltregà, van danyar un camió. En el cas de Torelló, una dotació dels Bombers va haver de repassar els embornals de la ronda dels Pollancres per evitar acumulació d'aigua.
Al mateix temps, va haver-se d'interrompre la circulació de trens de l'R3 entre Vic i Ripoll per la caiguda d'un arbre a la zona de vies entre Torelló i Sant Quirze de Besora.
En aquest últim municipi, els monitors d'un campament escolta van demanar ajuda en ser sorpresos per la calamarsa quan el grup es disposava a muntar les tendes. Personal Tècnic Especialista d'Operacions de Control (TEOC) de la sala central de la regió els van fer acompanyament telefònic mentre gestionaven les opcions més segures. El grup no va patir cap dany.
Les tempestes seran més aïllades aquest dimecres al Pirineu i Prepirineu, sobretot del nord-est, i no es preveuen avisos per intensitat de pluja. Per dijous sí que es preveu una nova tongada de tempestes i pluges més extenses i intenses, que podran anar acompanyades també de fenòmens de temps violent.