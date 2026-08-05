Nou ferits en un accident a les atraccions de Tona

Nou persones han resultat ferides en un accident a les atraccions de la fira de Tona. Les primeres hipòtesis apunten a la fallada d'un mecanisme d'una de les atraccions. Del total d'afectats, vuit són menors d'edat.\r\n\r\nL'incident van tenir lloc aquest dimarts pels volts de mitjanit, en el que era el darrer dia de la Festa Major de Tona. Diverses dotacions dels Mossos d'Esquadra, la Policia Local, els Bombers i el SEM van desplaçar-se fins a l'esplanada de sorra de La Canal, on s'ubica la fira, per atendre les persones ferides.\r\n\r\nEn un comunicat, l'Ajuntament detallava que algunes de les persones afectades van ser ateses al mateix lloc dels fets, mentre que cinc dels ferits van ser traslladats a l'Hospital de Vic. Dos d'aquests ferits es troben en estat menys greu i tres en estat lleu.\r\n\r\nPer a tot plegat, el consistori va decidir clausurar la fira d'atraccions i desitja "una ràpida recuperació a totes les persones afectades i a les seves famílies".\r\n\r\nEls Mossos han obert una investigació per esclarir els fets.\r\n