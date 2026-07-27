Tona «batega fort» amb la Festa Major 2026

Tona ja ho té tot llest per a la Festa Major d'estiu 2026, que se celebra del 30 juliol al 4 d'agost. El municipi ha preparat una programació amb una quarantena d'actes i activitats en què no falten els clàssics -com la Festa del Confeti o les havaneres-, les iniciatives familiars i un munt de propostes lligades a la tradició i la cultura popular. El pregó anirà a càrrec de Pau Pérez, Bomber i activista que ha viatjat amb la darrera Flotilla que va salpar rumb a Gaza.
Entre les
novetats d'enguany hi ha el retorn dels Descamisats -els capgrossos del poble- totalment restaurats o la reducció de l'horari per afavorir el descans dels veïns -durant l'última hora de la festa s'abaixarà el volum de la música-.
També s'estrena la
Comi Jove -un grup de nois i noies que recullen el relleu d'altres entitats que els han precedit, com la Coordinadora Juvenil o la Festona- per recuperar el control de la Festa Major Jove de Tona, gestionant les barraques i havent preparat un ampli programa de concerts.
"Volem una Festa Major de Tona inclusiva per a tothom, variada, plural, feminista, segura i neta", apunta , alcaldessa del municipi, tot afegint que amb la festivitat el poble "batega fort". Judit Sardà La primera Festa Major de la Comi Jove
La festivitat d'enguany serà l'
estrena de la Comi Jove, un grup d'una vintena de nois i noies del poble que s'han organitzat per recuperar el control de la Festa Major Jove. D'aquesta manera, amb la idea de "tirar endavant la Festa Major més popular cap a l'autogestió" ha nascut l'entitat, tal com expliquen en Joan Manzano i en Pol Serra, membres de la Comi Jove.
Organitzats des del
voluntariat i en diferents comissions de treball, aquest 2026 han començat per organitzar la Festa Major Jove del poble, però en un futur volen apostar per anar més enllà i organitzar més actes i activitats.
Entre els
concerts d'enguany hi haurà les actuacions de BPK, Les Testarudes, Boom Boom Fighters, Gavina.MP3 i Dan Peralbo i El Comboi, a més de discjòqueis per tancar cada jornada.
"Volem una Festa Major popular i inclusiva on tothom pugui sentir-se identificat i còmode", remarquen des de l'entitat. Cartell de Festa Major
"Fer el cartell del poble és un somni", diu Clàudia Capdevila, autora de la il·lustració de la Festa Major de Tona 2026. La dissenyadora explica que ha estat difícil incloure 30 anys de celebració en una única imatge: "Al final vaig centrar-me en diversos elements centrals de la festa que són importants per a mi, que representen tradició però també un sentiment de comunitat".
Cartell de la Festa Major de Tona 2026, obra de Clàudia Capdevila.
D’aquesta manera, a la imatge no podien faltar-hi el
Castell de Tona, els diables, una rotllana de persones ballant sardanes, el confeti i les banderoles o els gegants del poble.