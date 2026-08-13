Tot allò que has de saber de la Festa del Serpent de Manlleu

Les festes majors d'arreu dels Països Catalans estan estretament lligades a la tradició i la cultura popular i, la de Manlleu, no n'és pas una excepció. A la capital del Ter, el moment àlgid de la celebració és el 14 d'agost amb la Festa del Serpent, un espectacle únic de llum i foc lligat a la identitat de la vila marcat per antigues llegendes i cançoners que s'han conservat fins als nostres dies.
Per viure la festa plenament, Osona.com ha preparat una petita guia amb tot allò que has de saber sobre el Serpent de Manlleu 2026.
Cultura popular i memòria viva: 20 anys de Serpent
El Serpent és la festa per excel·lència de Manlleu i, a més, aquest 2026 celebra el 20è aniversari. És una festivitat estretament lligada a la cultura popular, amb identitat pròpia i arrelada a la vila que té lloc cada 14 d'agost convertint la data en el punt àlgid de la Festa Major del municipi.
Vinculada la Llegenda del Serpent, una bèstia de llarga cabellera que posseeix un magnífic diamant. Descansa a la Devesa, a la vora del riu Ter, i és un dels animals fantàstics que, segons es diu, poblaven Catalunya antigament.
A grans trets, la Llegenda del Serpent diu que un dia un vailet va atrevir-se a robar el diamant a l'animal, un objecte molt valuós que la bèstia només treia del cau quan anava a abeurar-se al riu. Quan el serpent va adonar-se que el noiet li havia pres el diamant, va perseguir-lo sense descans per la vila. El vailet, espantat, va entrar en una casa i va amagar el diamant en un morter girat del revés. L'animal va enrotllar-se al voltant del recipient, però no va aconseguir trencar-lo i, exhaust, va morir.
La llegenda ha arribat als nostres dies gràcies a la perseverança de manlleuencs i manlleuenques per mantenir viva la memòria i la cultura popular de la vila, i viuen aquesta jornada única al màxim i en comunitat.
Activitats i horaris del Serpent 2026
La Festa del Serpent de Manlleu arrenca a les 10:30 hores del matí del divendres 14 d'agost amb la Caminada del Serpent i la lectura teatralitzada de la llegenda a la zona de l'embarcador, al passeig del Ter.
A partir de les 16:30 hores, la canalla té el seu espai amb el Serpent dels Menuts i l'inici de tallers i jocs, també a la zona de l'embarcador. A les 18:30 hores, els nens i nenes de Manlleu fan la seva pròpia representació de la Llegenda.
A partir de les 22:00 hores comença l'espectacle amb l'aparició del Serpent a la Devesa: la bèstia recorrerà diferents indrets de la vila fins a la plaça Fra Bernadí, on hi haurà la fi de festa amb Mon Dj i, seguidament, el Salt del Diamant.
A tot plegat, cal recordar que aquest 2026 la Festa del Serpent celebra el 20è aniversari i, des de l'organització, han preparat alguna sorpresa que no deixarà indiferent a ningú.