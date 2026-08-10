Aquests són els pobles més bonics d'Osona segons la IA

Estiu és època de bon temps i vacances, i un moment ideal per a descobrir món. No sempre, però, és necessari planificar grans viatges a milers de quilòmetres de casa, on ben a prop hi ha indrets espectaculars farcits d'història.
És el cas d'Osona, comarca que amaga petits pobles amb encant, alguns de més turístics i, d'altres, més desconeguts. Des de la redacció d'Osona.com no ens posàvem d'acord a l'hora d'escollir quins són els municipis més bonics de casa nostra, i per això, ho hem preguntat a la intel·ligència artificial. Aquestes són les seves propostes:
Rupit i Pruit
Rupit i Pruit és un petit municipi d'Osona on viuen regularment unes 277 persones. Està situat al nord-est de la comarca, al Collsacabra, a uns 822 metres sobre el nivell del mar. El nucli de Rupit és medieval, i compta amb carrers empedrats i cases de pedra, mentre que Pruit està format per masies disseminades.
Tavertet
Tavertet se situa, també, dins del Collsacabra, al capdamunt d'espectaculars cingles verticals a sobre del pantà de Sau. A 869 metres d'altitud, té una població de 128 habitants i l'urbanisme del poble és majoritàriament de cases de pedra dels segles XVII i XVIII. Aquest bonic poble osonenc és bé d'interès cultural.
Viladrau
Amb uns 1.182 habitants segons l'Idescat, Viladrau se situa al vessant nord del Montseny, a 821 metres sobre el nivell del mar. A l'estiu, la població creix exponencialment, ja que és una zona tradicional d'estiueig. Compta amb alguns monuments destacables, com l'església de Sant Martí o rutes a la natura immillorables.
Vidrà
A Vidrà hi viuen actualment 167 habitants, segons l'Idescat. Forma part del territori del Bisaura, entre Osona i el Ripollès i és una zona forestal força verge. A 982 metres d'altitud, és un poblet envoltat per prats verds i fagedes, terra de rutes destacables com l'excursió al Salt del Molí.
Espinelves
El municipi d'Espinelves té 262 habitants i se situa entre els boscos del massís del Montseny-Guilleries. A 752 metres sobre el nivell del mar, és un poble tranquil, amb carrers estrets i cases de pedra. És famós per la Fira de l'Avet del desembre, quan passen per aquest bonic indret més de 100.000 persones en pocs dies.