Com es veurà l'eclipsi solar a Osona i el Lluçanès?

Si el temps ho permet, aquest dimecres 12 d'agost el terç sud de Catalunya viurà un dels fenòmens més espectaculars i excepcionals que ofereix la natura (i que no es tornarà a veure fins d'aquí a uns 100 anys): un eclipsi total de sol.
A l'antiguitat, els eclipsis totals de sol es vivien com a un fenomen de mals auguris, dramàtic, com a un càstig o una advertència d'allò diví. Avui, en canvi, percebem aquest fet com un moment especial i un regal de la natura, un esdeveniment que mou masses que viatgen arreu del món per caçar un moment difícil de repetir.
I així serà aquest dimecres a zones com les Terres de l'Ebre, el Camp de Tarragona o a Ponent, on l'eclipsi es podrà veure al 100%, un fet que portarà milions de persones a la franja de la sort, on els allotjaments estan plens des de fa mesos. Tot i així, no tot el país tindrà la mateixa sort i a la meitat nord, l'eclipsi no serà total canviant l'experiència radicalment. I a Osona i el Lluçanès, com es viurà l'eclipsi del 12 d'agost? T'ho expliquem a continuació.
Fregant el 99%
Osona i el Lluçanès resten fora de la franja on l'eclipsi es veurà de forma total, encara que la majoria dels municipis d'ambdues comarques vorejaran el 99% de visibilitat. Amb tot, cal tenir en compte que aquest 1% marcarà per complet l'experiència d'observació.
Mentre que a les zones on l'eclipsi solar sigui total (del 100%) el dia es farà nit, es podran veure les estrelles i el cicle de la natura canviarà per uns instants radicalment, a casa nostra no ens quedarem a les fosques. Per aquest motiu, és important seguir els consells de seguretat i, sobretot, no treure's les ulleres homologades en cap moment a l'hora de mirar cap amunt.
És important buscar un indret el més elevat possible i amb visibilitat total -sense obstacles- mirant cap a l'oest, a on es produirà la posta de sol i el fenomen de l'eclipsi total. Per a fer-se una idea de les zones on veure l'esdeveniment, anotem alguns dels municipis d'Osona i el Lluçanès i la visibilitat que hi haurà: Vic (99,28%); Manlleu (99,17%); Torelló (99,14%); Tona (99,35%); Centelles (99,43%); Viladrau (99,30%); Sant Julià de Vilatorta (99,25%); Vilanova de Sau (99,18%); Montesquiu (99,07%); Vidrà (98,99%); Prats de Lluçanès (99,28%); Alpens (99,12%); Olost (99,25%); Oristà (99,32%).
I després... les Llàgrimes de Sant Llorenç
L'espectacle a la cúpula celeste no acabarà amb l'eclipsi solar, ja que la nit del 12 al 13 d'agost serà el moment de màxima activitat de la pluja de meteors dels Perseids - amb una freqüència de fins a 100 meteors per hora-, coneguts popularment com les Llàgrimes de Sant Llorenç.
I per si no n'hi havia prou, enguany coincideix amb lluna nova, és a dir, la fase en què aquesta se situa exactament entre la Terra i el Sol i no es veu al cel, garantint que si et trobes en una zona sense contaminació lumínica, la cúpula celeste restarà negra nit afavorint l'observació de la pluja d'estels.