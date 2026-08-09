No et cremis la retina: com han de ser les ulleres per poder veure l’eclipsi amb seguretat?

L'eclipsi total del 12 d'agost, que serà del 100% a la meitat sud de Catalunya i del 99% a la resta del país, és un fenomen social de masses i obre diaris i telenotícies. El Servei Català de Trànsit (SCT) preveu cues quilomètriques a l'AP-7 i fins i tot Salvador Illa ha demanat evitar l'autopista per la possibilitat de col·lapse. Ningú s'ho vol perdre i les empreses, tampoc; però els oftalmòlegs i les autoritats sanitàries avisen que s'estan comercialitzant ulleres no homologades.
Però, quines característiques han de tenir les ulleres per veure l'eclipsi amb seguretat? El que cal entendre és que, per observar un eclipsi solar de manera 100% segura, cal utilitzar ulleres homologades específicament dissenyades per a l'observació solar directa. Les ulleres de sol convencionals (per molt fosques que siguin), les radiografies, els CD o els vidres fumats no són segurs i poden provocar lesions oculars irreversibles.
El director mèdic de la Clínica ILO i especialista en retina, el doctor Guillem Ferreruela, afegeix a l'ACN que cal comprovar que tinguin la certificació ISO 12312-2. Com ell, tots els professionals de l'oftalmologia estan preocupats per les conseqüències d'una incorrecta observació de l'eclipsi. El cap del servei d'oftalmologia de l'Hospital Universitari Sant Joan de Reus, el doctor Pere Romero, explica que amb les ulleres homologades "no veus absolutament res, filtra el 99,99% de la llum". "Són les úniques que et donen garantia que no es lesionarà la retina, que és la part més noble de l'ull i la que ens permet veure", afegeix.
Les característiques que han de tenir les ulleres per veure l'eclipsi
Així, a l'hora de comprar unes ulleres per veure l'eclipsi, cal comprovar que tingui les característiques següents:
- Filtratge extrem: bloqueja més del 99,999% de la llum visible.
- Protecció contra radiacions invisibles: filtra el 100% dels raigs ultraviolats (UV) i més del 97% dels raigs infrarojos (IR).
- Estan fabricades amb polímer negre o làmines aluminitzades d'alta densitat muntades sobre cartó resistent o plàstic.
- Opacitat total: si es fan servir en un entorn normal, no s'ha de veure absolutament res excepte el Sol si es mira directament.
- Bon estat de conservació: no han de presentar arrugues, rascades, microforats ni cap mena de desgast.
Com saber si compleixen la normativa
A Catalunya, les ulleres d'eclipsi tenen la consideració d'Equips de Protecció Individual (EPI) i han de complir amb les especificacions legals i tècniques vigents. L'estàndard que certifica que el filtre és apte per a l'observació solar directa és la certificació UNE-EN ISO 12312-2. A més, ha d'estar certificat el marcatge CE imprès clarament a la muntura o a l'embalatge i és obligatori que figuri el nom i l'adreça postal o de contacte del fabricant o importador establert a la Unió Europea. Finalment, ha de dur indicacions explícites en l'idioma oficial, com també advertències d'ús.
On s'han de comprar?
Per evitar falsificacions o ulleres no homologades, s'han d'adquirir en canals oficials i de confiança:
- Establiments i botigues especialitzades en astronomia.
- Òptiques i farmàcies.
- Agrupacions i associacions astronòmiques, com l'Agrupació Astronòmica de Barcelona (ASTER), l'Agrupació Astronòmica de Catalunya o observatoris locals.
- Punts de distribució oficials i campanyes públiques.
- Supermercats i grans superfícies acreditades.