La policia fa controls a 67 passatgers de tercers països provinents d’Itàlia a l’aeroport del Prat

La policia espanyola ha fet controls a 67 passatgers nacionals de països tercers de vols provinents d'Itàlia a l'aeroport del Prat. Aquest dissabte va ser el primer dia de controls fronterers a l'Estat, establerts arran del xoc per la crisi de migrants a Ceuta entre els governs de Pedro Sánchez i Giorgia Meloni.\r\n\r\nL'aeroport del prat és el segon aeroport amb més controls per darrere del de Barajas a Madrid amb 83 passatgers de països tercers, segons ha informat el Ministeri de l'Interior. A València s’han controlat 33 persones, a Sevilla 11 i a Bilbao 5. En total, Espanya ha controlat 199 passatgers de 12 vols arribats d'Itàlia aquest dissabte.\r\n\r\nLes revisions anunciades per govern espanyol consisteixen en controls fronterers de passaports i nacionalitats, així com de vises i permisos de residència en cas de ciutadans de tercers estats, i responen als controls similars aplicats per Itàlia als ciutadans provinents d’Espanya. Aquestes mesures s’allargaran, de moment, fins al 7 de setembre, amb l’excepció que un canvi en les "circumstàncies" comporti algun canvi en el termini.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nSocietat\r\n\r\nENTREVISTA\r\n\r\n«Després d'un eclipsi, més gent s'implica en causes socials» Guillem Maneja Juvanteny\r\n\r\n