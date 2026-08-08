Una trentena d’avisos dels Bombers pel temporal de pluges al Pirineu i Prepirineu

Els Bombers de la Generalitat han rebut una trentena d’avisos relacionats amb l’episodi de pluges d’aquest dissabte al Pirineu i Prepirineu Occidental, la majoria per arbres caiguts i sense ferits. El 112 ha atès 56 trucades pel temporal, especialment del Pallars Jussà, la Selva, l’Alt Urgell i el Pallars Sobirà.\r\n\r\nLes pluges han deixat acumulacions destacades, com els 38,5 mm en 30 minuts a Lac Redon, els 36,1 mm a Boí i els 27,2 mm a la Seu d’Urgell. Les tempestes també han anat acompanyades de pedra i fortes ratxes de vent, de fins a 111 km/h al Pallars Jussà. El temporal ha obligat a tallar un carril de la C-14 a Ribera d’Urgellet en sentit sud per una calamarsada. Protecció Civil manté l’alerta per pluges fortes i demana extremar la prudència davant la possibilitat de xàfecs amb temps violent.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nTerra\r\nContinuen les fortes tempestes: 16 comarques en alerta Natàlia Pinyol\r\n\r\n