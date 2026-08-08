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Una trentena d’avisos dels Bombers pel temporal de pluges al Pirineu i Prepirineu

Societat

  • Frontal d'un camió dels Bombers de la Generalitat. -

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Publicat el 08 d’agost de 2026 a les 21:48
Actualitzat el 08 d’agost de 2026 a les 21:49

Els Bombers de la Generalitat han rebut una trentena d’avisos relacionats amb l’episodi de pluges d’aquest dissabte al Pirineu i Prepirineu Occidental, la majoria per arbres caiguts i sense ferits. El 112 ha atès 56 trucades pel temporal, especialment del Pallars Jussà, la Selva, l’Alt Urgell i el Pallars Sobirà.

Les pluges han deixat acumulacions destacades, com els 38,5 mm en 30 minuts a Lac Redon, els 36,1 mm a Boí i els 27,2 mm a la Seu d’Urgell. Les tempestes també han anat acompanyades de pedra i fortes ratxes de vent, de fins a 111 km/h al Pallars Jussà. El temporal ha obligat a tallar un carril de la C-14 a Ribera d’Urgellet en sentit sud per una calamarsada. Protecció Civil manté l’alerta per pluges fortes i demana extremar la prudència davant la possibilitat de xàfecs amb temps violent.

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