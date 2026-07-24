Eclipsi total del 12 d'agost: tot el que cal saber per aprofitar una oportunitat històrica

El 12 d'agost no és un dia qualsevol. És el dia de l'esdeveniment astronòmic més important des de fa més de 100 anys: l'eclipsi solar que impactarà a tot Catalunya, especialment al sud del territori. La fase de totalitat tindrà una durada prevista d'entre 28 segons i un minut amb 32 segons, mentre que a la resta del país es veurà de manera parcial.
De fet, es calcula que no tornarà a haver-hi un fenomen així fins d'aquí a 150 anys. Per això, el Govern concep aquest fenomen com una "oportunitat" i ha anunciat un ampli dispositiu per seguir l'eclipsi amb el repartiment de 150.000 ulleres homologades per poder observar-lo amb total seguretat.
En què consisteix el fenomen?
Es tracta d'un eclipsi solar total; és a dir, és un fenomen que succeïx quan la en el qual la Lluna s'interposa exactament entre la Terra i el Sol, tapant completament el disc solar al vespre. Aquest alineament perfecte farà que el dia es converteixi en nit durant uns minuts en una franja de totalitat que travessarà el país de manera total o parcial, segons la ubicació.
L'eclipsi com una oportunitat de coneixement
El Departament de Recerca i Universitats ha impulsat la iniciativa Catalunya mira al cel. L'objectiu d'aquest pla és convertir l'eclipsi en una oportunitat de recerca, apropar la ciència a la ciutadania i promocionar el lideratge científic de Catalunya a escala internacional. El projecte conté un extens programa d'activitats divulgatives per acostar aquest fenomen astronòmic a tota la ciutadania.
On es pot viure l'experiència total?
Tot i que l'eclipsi es podrà apreciar a tot el territori, hi ha zones que el viuran de manera privilegiada. Aquest fenomen serà visible de manera total al terç sud de Catalunya, amb grans ciutats com Lleida i Tarragona com a grans protagonistes, a més de diversos punts de les Terres de l'Ebre i especialment del Delta. A la resta del país es veurà de manera parcial.
Quins són els punts d'observació que ha seleccionat el Govern?
El Govern ha identificat 20 punts d'observació que compleixen els criteris de seguretat i de bona visibilitat recomanats:
- Alcanar (Montsià)
- L'Aldea (Baix Ebre)
- Altafulla (Tarragonès)
- L'Ametlla de Mar (Baix Ebre)
- Amposta (Montsià)
- Les Borges Blanques (les Garrigues)
- Camarles (Baix Ebre)
- Cambrils (Baix Camp)
- Constantí (Tarragonès)
- Gandesa (Terra Alta)
- Lleida (Segrià)
- Montbrió del Camp (Baix Camp)
- Móra la Nova (Ribera d'Ebre)
- Reus (Baix Camp)
- Salou (Tarragonès)
- Santa Bàrbara (Montsià)
- Tarragona (Tarragonès)
- Torredembarra (Tarragonès)
- Valls (Alt Camp)
- El Vendrell (Baix Penedès)
Quan es podrà veure?
L'eclipsi començarà parcialment a les 19.35 hores i la totalitat arribarà, aproximadament, a les 20.29 hores. El punt de totalitat es veurà en la franja que va des de Vilanova i la Geltrú fins al nord del País Valencià. Com que serà al vespre, el científic ha recordat que el Sol estarà "molt baix" sobre Ponent i que caldrà tenir un "horitzó net", sense "arbres, edificis ni turons". La fase de totalitat tindrà una durada prevista d'entre 28 segons i un minut amb 32 segons, mentre que a la resta del país es veurà de manera parcial.
Pel que fa a la durada, a la zona de Tarragona la totalitat sumarà un minut aproximadament, mentre que a l'Ebre el fenomen es podrà viure durant poc més d'un minut i mig, arribant al temps màxim de durada.
Per què són imprescindibles les ulleres homologades?
Les 150.000 ulleres homologades es trobaran als 23 punts d'observació que corresponen a 18 municipis. En total, hi ha una capacitat per acollir més de 50.000 persones en aquests espais especialment habilitats per a l'eclipsi solar total. La de les ulleres és una de les mesures previstes en el marc d'una campanya de sensibilització sobre el risc de mirar el sol sense protecció, que capitaneja el Departament de Salut. Segons explica Salut, les radiacions de la llum solar afecten directament la retina i poden produir el que es coneix com a retinopatia solar, que passa de dificultats per veure a enfocar o a la presència de taques a la vista.
Salut insisteix en les ulleres com a gran mesura protectora. Han d'estar sempre homologades i es demana descartar qualsevol mètode casolà, com poden ser les radiografies. Tampoc es poden fer servir els mòbils si no és que entremig del dispositiu i l'eclipsi hi ha un filtre de protecció adequat. El Departament també incideix en la crida a tenir especial precaució amb els infants perquè no es treguin les ulleres durant l'eclipsi. Es poden produir danys irreversibles i no existeix tractament, recorden des del Govern, i es demana acudir immediatament al metge si es perceben taques o visió borrosa després de l'observació.
Quin dispositiu de trànsit prepara el Govern per garantir la seguretat?
El Servei Català de Trànsit també preveu un volum excepcional de mobilitat i ha pres mesures centrades a l'AP-7, especialment al sud. La principal novetat és que Trànsit ha pactat restriccions de camions amb el sector perquè no circulin en sentit sud, de Martorell a Ulldecona, de les 14 a les 24 hores del 12 d'agost. A més, hi haurà un reforç d'informació a peu de carretera amb la instal·lació de senyalització específica per guiar els conductors cap als punts d'observació.
La recomanació per als conductors és que s'eviti l'AP-7. Per això es proposarà la C-25 i l'A-2 per als desplaçament cap a les comarques de Ponent; l'AP-2 per accedir a zones d'observació de Lleida, les Borges Blanques, Valls o Prades; o l'A-7 i l'N-340 per als moviments entre el Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre. Trànsit també preveu un augment significatiu de vehicles a carreteres secundàries com l'N-340 i l'A-7 al Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre, l'A-27 a l'Alt Camp, l'N-240 a la Conca de Barberà i Ponent, i la T-11 i l'N-420 al Baix Camp, la Ribera d'Ebre i la Terra Alta.