L'UCE evoca Muriel Casals per recuperar la unitat: «L'independentisme era guapo»

Dia d'homenatge i d'unitat política a l'auditori de la Universitat Catalana d'Estiu, a Prada de Conflent. Xavier Antich, Carme Forcadell i Josep Rull han recordat la figura de Muriel Casals, expresidenta d'Òmnium Cultural, pel desè aniversari de la seva mort. El president del Parlament de Catalunya, l’expresidenta de l’Assemblea Nacional Catalana (ANC) i el president d’Òmnium han recordat la ferma convicció sobiranista de Casals i la seva habilitat per escoltar, que han reivindicat com un element essencial per la construcció de majories àmplies.
Els líders catalans han reivindicat la tasca d’Òmnium i l’ANC durant els primers anys del procés “quan l’independentisme era guapo” i “encara no hi havia errors per analitzar”. “La societat civil no ha tingut mai tanta força com en aquell moment i, cal remarcar-ho, hem de recuperar aquesta força si volem recuperar la unitat política”, ha explicat Forcadell que, alhora, ha posat en dubte que el partits catalans estiguin avançant cap a la independència. “Hem passat de donar-nos la mà a dir-nos botiflers”.
Josep Rull ha parlat de la necessitat d’encarar el futur amb la “visió estratègica” i “persistència” que caracteritzaven Casals i volgut fer valdre el caràcter col·lectiu del país recuperant el concepte de “Catalunya, un sol poble”. “Si dius que algú mai serà dels teus, els catalans mai serem viables com a nació”, ha exposat el president. També Rull ha parlat de "resiliència" i de no renunciar a les ambicions de ser "la Dinamarca del sud d'Europa", com a referent de benestar i prosperitat. “Quan caus has de tenir la capacitat de tornar-te a aixecar”, afirma.
Una crida a “créixer” i a retrobar les aspiracions que també s’ha fet seva Xavier Antich, que defensa que cal deixar enrere el marc de la “minoria nacional” amb el qual alguns partits com Aliança Catalana plantegen els discursos electorals. “Quinze anys enrere l’independentisme no disputava l’hegemonia, disputava la marginalitat”, ha declarat.
D'acord amb aquesta idea, Antich ha posat de relleu “el salt gegant” de l’independentisme aquests anys malgrat que, ha admès, “hi ha gent que fa nosa”. Altrament, ha parlat de la necessitat de "ser capaços de construir raons" per la independència. “Recordar la Muriel es recordar quan tots érem molt guapos, tot semblava fàcil, cada petita passa era endavant i cada consens era el pas per fer-ne un de més gran”, diu.
Muriel, un far per als independentistes
Antich, Forcadell i Rull han fet un elogi de la manera d'encarar les dificultats de Casals com un far per als independentistes. S'han referit a la seva clarividència, l'aposta pel consens entre forces i l'escolta activa com a remei per resoldre les desavinences. “Ella va dir que la independència l’hem de fer nosaltres i hauríem d’haver tingut més clar que ningú no ens ajudaria l’octubre de 2017”, ha assegurat Forcadell.
L’acte també ha destacat la figura de Casals com una de les precursores de l’anomenada “revolta dels somriures”, un concepte que, afirmen, no era sinònim de debilitat. “Alguns l’esmenten amb somriure sorneguer, però no es la revolta dels pusil·lànimes ni els dèbils. Sense sumar infatigablement és impossible construir res”, afirma Rull. Amb la voluntat de "no caure en la nostàlgia" del passat, els tres ponents han recordat la "força" de la societat civil com el motor que va fer possible l'1 d'Octubre i que ha de servir d'inspiració per a nous embats. “La societat civil estava en constant ebullició, estirava a les forces polítiques d’aquest país, i això va ser el gran èxit”, diu Forcadell.
Una mobilització constant de la societat civil que va servir perquè Òmnium fes el pas definitiu i es declarés una entitat independentista o que va obligar als partits polítics a posar-se d'acord per constituir Junts pel Sí. "Com deia Casals, el país és poruc i els polítics també, per tant hem d’estirar els nostres líders. Per salvar la cultura i la llengua ens fa falta salvar el país”, ha recordat Forcadell.