Òmnium homenatjarà Muriel Casals a Barcelona

Òmnium homenatjarà Muriel Casals el 3 de febrer, amb un acte íntim a Barcelona pels 10 anys de la seva mort. Tal com ha pogut saber l'ACN, l'entitat que va presidir Casals entre 2010 i 2015 ha dissenyat un acte a l'Espai Francesca Bonnemaison que comptarà amb la participació de familiars i l'entorn més proper de l'activista. També hi assistiran l'expresidenta del Parlament Carme Forcadell; el president del Parlament, Josep Rull, i els expresidents del Govern Artur Mas i Quim Torra.
L'acte d'homenatge a Casals tindrà lloc el 3 de febrer al vespre a l'Espai Francesca Bonnemaison de Barcelona. Òmnium ha dissenyat un format dividit en quatre blocs per recordar la figura i el llegat de l'activista, economista i professora universitària que va presidir la seva entitat.
El primer bloc se centrarà en la part més personal de Casals. El segon bloc reivindicarà el seu paper com a líder d'Òmnium i l’impacte que va tenir-hi. El tercer apartat remarcarà el vessant activista de Casals. I, per últim, l'acte destacarà el seu llegat familiar i al país. Els blocs s'introduiran amb frases que Casals va pronunciar en els seus discursos i intervencions com a presidenta de l'entitat cultural. En cada bloc, Antich i Gasch -filla de Casals- desgranaran la seva figura. També hi haurà un acompanyament artístic i musical.
L'acte comptarà amb la presència institucional de Rull, i dels expresidents Mas i Torra. Aquest darrer va substituir Casals a la presidència d'Òmnium el 2015, quan ella va deixar el càrrec per anar a les llistes electorals de Junts pel Sí. Casals va ser diputada del Parlament entre el 2015 i el 2016.
A l'Espai Francesca Bonnemaison també hi assistirà Forcadell, expresidenta del Parlament i de l'Assemblea, i amiga íntima de Casals. Totes dues van liderar la coalició de Junts pel Sí el 2015, com a números 2 i 3 de la llista, i van iniciar juntes l'etapa parlamentària.
Del PSUC al lideratge del procés
Casals (1945-2016) va néixer a Avinyó, i va viure la seva infantesa a Sabadell. El municipi del Vallès Occidental també prepara un homenatge per als pròxims dies. L'activista va formar part del PSUC i d'ICV (tot i que se'n va acabar donant de baixa). També va formar part de la junta de l'Ateneu Barcelonès (2003-2007).
El 2008 va entrar a la junta d'Òmnium, entitat que va presidir entre el 2010 i el 2015. La dirigent independentista va incorporar en la seva primera junta Jordi Cuixart com a tresorer i responsable de la carpeta d'Immigració. Cuixart lideraria l'entitat a partir del 2015, en substitució de Torra -al càrrec només mig any-.
Com a presidenta de l'entitat cultural, Casals va organitzar la manifestació 'Som una nació. Nosaltres decidim' (2010), com a resposta a la sentència del Tribunal Constitucional (TC) contra l'Estatut. El 2013 va llegir el discurs del 'Concert per la Llibertat', que va reclamar la independència des del Camp Nou.
Casals també va impulsar la 'Declaració de Santa Coloma' (2012), que demanava que aquella nova legislatura fos l'última "d'un Parlament autonòmic". El nou full de ruta d'Òmnium instava els partits sobiranistes a assumir als seus programes electorals el compromís de celebrar un referèndum sobre la independència de Catalunya.
Ja com a diputada parlamentària (2015-2016), Casals va presidir la comissió d'estudi del procés constituent. El TC va demanar l'anul·lació d'aquest òrgan, i Casals va declarar: "Continuarem amb els treballs de la comissió, és clar que sí".
Accident mortal i homenatges
Casals va morir el 14 de febrer de 2016 a l'edat de 70 anys, després d'un accident amb una bicicleta a Barcelona que va patir 15 dies abans, el 30 de gener. Dos dies després de la seva mort, el Govern va atorgar-li la Medalla d’Or a títol pòstum de la Generalitat. I el dia 18 el Parlament va retre un homenatge institucional a Casals.
Aquell mateix dia, i convocades per Òmnium, milers de persones es van aplegar al parc de la Ciutadella per recordar la figura d'una de les figures principals del procés independentista, amb un acte on es va descriure Casals com "el somriure de la revolta".