Acabar amb les llistes d'espera per aprendre català: el compromís imminent de la reunió Collboni-Òmnium

Barcelona es fixa com a objectiu reduir a zero les llistes d'espera per als cursos de català que ofereix el Consorci per a la Normalització Lingüística (CNPL) a la ciutat. Així ho ha expressat la comissionada d'Ús Social del Català, Marta Salicrú, en una atenció a mitjans després de reunir-se, juntament amb l'alcalde Jaume Collboni, amb el president d'Òmnium, Xavier Antich. Òmnium ha demanat a la institució que treballi perquè l'any 2026 acabi amb les llistes d'espera buides i l'Ajuntament s'hi ha compromès. "Tenim com a prioritat aspirar a una llista d'espera zero per a les persones que volen aprendre català a Barcelona", ha dit Salicrú, que ho ha definit com a objectiu final de mandat.
Segons ha concretat, aquest primer trimestre del 2026 hi ha 1.714 persones que s'han quedat sense plaça. Per reduir aquesta xifra, el consistori preveu de moment invertir entre 600.000 i 700.000 euros via aportació al Consorci per contractar 15 tècnics més a l'àrea de Barcelona. Salicrú ha detallat que aquest primer trimestre de l'any el Consorci ja ha fet un esforç per augmentar un 30% les places i reduir la llista d'espera un 30%. Tanmateix, també hi ha hagut un augment de la demanda. "Malgrat l'interès que hi ha per estudiar català, a poc a poc anem reduint les llistes d'espera", ha dit, fent referència a l'increment de les inversions al Consorci tant per part de l'Ajuntament com per part de la Conselleria de Política Lingüística.
La fórmula, ha dit la comissionada, consisteix a aportar més recursos al Consorci perquè es pugui contractar més personal. A principis de curs, al setembre, es va estimar que calia cobrir uns 30 tècnics. Amb tot, des de llavors ja s'ha fet un esforç per reduir les llistes. Així, a l'espera de veure quina és la demanda "real" del nombre de tècnics que calen per arribar a la llista d'espera zero, de moment es preveu un augment de la inversió d'entre 600.000 i 700.000 euros, que permetria afegir 15 tècnics més a l'àrea de Barcelona. De fet, Òmnium ha demanat a la institució que treballi perquè l'any 2026 acabi amb "zero llistes d'espera als cursos de català".
Altres mesures
A banda de treballar per retallar la llista d'espera, Antich ha plantejat també altres mesures que Òmnium creu que poden ajudar a augmentar l'ús social del català. Una d'elles és garantir que tots els nous establiments que s'obrin a la ciutat de Barcelona atenguin en català, "tal com marca la normativa". Sobre això, ha afirmat que el més efectiu és promoure programes intensius per aprendre el català de manera "accelerada" i poder garantir aquest primer contacte d'ús.
Una altra mesura plantejada per l'entitat és la de "crear espais informals de conversa en català" en espais com poden ser els entorns escolars o els llocs de treball. En aquest sentit, ha explicat que han posat l'entitat a disposició al costat d'aquelles iniciatives que ja l'Ajuntament està impulsant en aquest àmbit. Òmnium, ha dit, impulsa el projecte 'Vincles', que posa en contacte persones catalanoparlants amb persones que volen o aprendre millor el català o practicar-lo simplement.
Sobre aquestes mesures, Salicrú ha dit que comparteixen al 100% l'agenda d'Òmnium Cultural amb la seva campanya 'Català per a tothom'. "Forma part del nostre full de ruta, també les seves propostes, i per tant treballarem conjuntament amb Òmnium, així com ho estem fent també amb altres entitats, per augmentar l'ús social del català a Barcelona", ha conclòs.