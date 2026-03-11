Tres suïcidis en un mes a les presons catalanes: dos, en règim tancat

Tres interns a les presons catalanes s'han suïcidat en menys d'un mes, entre el febrer i el març, tal com ha avançat Públic i ha confirmat el Departament de Justícia a Nació. Dos dels suïcidis s'han produït a Puig de les Basses (Alt Empordà) i l'altre a Quatre Camins (Vallès Oriental) i tots comparteixen la circumstància que han tingut lloc en situacions i espais en què els presos són especialment vulnerables, com són el règim tancat i el Departament d'Ingressos, subratlla el director de l'Observatori del Sistema Penal i Drets Humans, Iñaki Rivera.
Rivera denuncia el "silenci oficial" per part del Govern i "opacitat i manca de transparència" davant les dificultats per obtenir informació, ja que no ha estat fins aquest dilluns que els han confirmat els suïcidis. "No sabem quina edat tenen els morts, el gènere, si són nacionals o estrangers, les circumstàncies de les defuncions ni com s'han gestionat els casos amb les famílies", lamenta.
Al seu torn, des del Departament de Justícia lamenten "profundament" les morts i asseguren que han analitzat la situació per millorar els sistemes de prevenció, alhora que defensen el funcionament del Pla de Xoc contra el Suïcidi que apliquen conjuntament amb el Departament de Salut als centres penitenciaris des del 2024. Pel que fa als dos interns de Puig de les Basses, un passava justament la primera nit a presó i l'altre estava inclòs en el programa de vulnerables, pel qual l'Observatori no entén que se'ls deixés sols.
UGT-presons, el sindicat majoritari al sector, argumenta que fer un acompanyament les 24 hores als presos és "difícil" sense vulnerar els seus drets i defensa que, amb els recursos de què disposen els funcionaris de presons, la feina és "excel·lent". En aquest sentit, reiteren que aconsegueixen evitar molts suïcidis sense que transcendeixi als mitjans de comunicació.
Els departaments de Règim Tancat i d'Ingressos, al centre del conflicte
L'Observatori del Sistema Penal i Drets Humans denuncia que la taxa de suïcidis a les presons catalanes -de 16,8 presos de cada 10.000- és dues vegades superior a l'espanyola i l'europea segons el darrer informe anual sobre l'estat de les presons del Consell d'Europa. Ho atribueix, entre altres coses, a l'ús més estès del Departament Especial de Règim Tancat (DERT) i les contencions mecàniques, pràctiques denunciades pel Comitè contra la Tortura de l'ONU.
Aquest és un conflicte obert amb els sindicats, que demanen més protecció i recursos i denuncien infradotació i la saturació del DERT, així com del Departament d'Ingressos. UGT lamenta que aquest segon espai hauria de ser de pas, de manera que els professionals els visitessin durant tot un dia i els fessin passar al mòdul. Si bé, aquests terminis s'allarguen a la pràctica. "Els protocols són bons en teoria, però no van acompanyats de dotació de personal i econòmica", diuen.
"Els morts a les presons no li importen a ningú"
Amb la notícia dels tres suïcidis a les presons catalanes el 2026, Rivera rebla que les morts dels presos "no importen" a les administracions i es queixa que ha de ser l'Observatori qui, amb pocs recursos, ha de vetllar perquè les morts transcendeixin a l'esfera pública i no es converteixin en un simple informe administratiu. En aquest sentit, l'Observatori està en contacte amb els partits perquè el Parlament aprovi la creació d'un grup de treball específic, que ja va caure en un primer moment pels vots en contra de PSC, Junts, PP i Vox.