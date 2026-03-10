Eleccions al Barça: les famílies de Junts trien entre Joan Laporta i Víctor Font

De totes les constel·lacions de satèl·lits que orbiten al voltant de les eleccions al Barça, la implicació -explícita o soterrada- dels actors polítics sempre és una de les més rellevants. Una repassada a la història aporta perspectiva: els intents de Ferran Ariño i de Sixte Cambra per descavalcar Josep Lluís Núñez portaven el segell d'una Convergència, la de Jordi Pujol, que no se'n va sortir a l'hora de tenir sota el seu paraigua l'entitat blaugrana. Quin és l'escenari aquest 2026, en el duel entre Joan Laporta i Víctor Font? La campanya transcorre aliena a les qüestions polítiques -el postprocés no fa necessaris posicionaments explícits-, però no n'és del tot aliena.
Per què? En major o menor mesura, les dues candidatures compten amb personalitats que han format part de la primera o de la segona fila, i gaudeixen de suports especialment dins del món de Junts. Laporta, per exemple, té en Elena Fort una de les dones fortes de la llista. Va ser diputada de Junts, i també assessora del grup parlamentari. De portes endins, segons remarquen diverses fonts consultades per Nació, mai va expressar gaire simpatia pel grup liderat per Laura Borràs, que en l'anterior legislatura va protagonitzar més d'una topada amb la resta de representants a la cambra catalana. Tanmateix, escuders de Borràs com Francesc de Dalmases fan costat a Laporta de manera rotunda.
També és el cas d'Albert Batet, adjunt a la presidència de Junts i home de la màxima confiança de Carles Puigdemont, que fa uns dies va signar a favor de l'expresident. La seva llista compta amb la presència d'Oriol Amat, diputat independent amb Junts pel Sí. Entre bambolines, Laporta té l'assessorament de Jordi Cuminal, un dels alts càrrecs que va créixer amb Artur Mas com a president i Quico Homs com a conseller. Cuminal sempre ha tingut una relació d'amistat amb Miquel Buch, exconseller d'Interior, que en els últims dies ha publicat quatre tuits a favor del candidat a la reelecció. La branca mediàtica de Junts, com també les seves joventuts, també fan costat a Laporta.
En les últimes setmanes, l'expresident -va dimitir per poder presentar-se a les eleccions- ha fet costat a Puigdemont, exiliat a Bèlgica, per tal que pugui tornar definitivament a Catalunya. Tant el líder de Junts com el seu entorn mai han amagat les simpaties cap a Laporta, independentista convençut, exdiputat al Parlament per Solidaritat Catalana per la Independència el 2010 -va obtenir quatre escons després de deixar la presidència del Barça i gaudir d'un pic de popularitat- i després regidor a Barcelona amb ERC. En una entrevista amb el periodista Jordi Basté al 2Cat emesa fa unes setmanes, assegurava que se sentia "còmode" amb la Convergència liderada per Jordi Pujol.
Dins de Junts també ha quedat clar el suport d'Eduard Pujol, cap de files al Senat, que el cap de setmana va difondre un vídeo d'un acte de campanya de Laporta a Vilafranca. El vídeo, per cert, portava la marca del partit a la vegueria del Penedès. Pujol va ser director de Barça TV durant sis anys durant el primer mandat de l'expresident i, després, va continuar la seva trajectòria periodística com a director de RAC1 fins que Puigdemont el va reclutar com a diputat de cara a les eleccions del 2017. Joan Maria Piqué, que va treballar amb Mas a Palau, incorporat recentment a l'oficina de l'ACM a Brussel·les i responsable de la sectorial internacional de Junts, també és laportista.
Noms reconeixibles en la llista de Font
A banda d'aplegar noms especialment rellevants dins del món de l'economia -Jaume Guardiola, exconseller delegat del Banc Sabadell i ben connectat amb Mas, o bé Eloi Planes, president de Fluidra-, al voltant de la candidatura de Font hi ha noms que també han estat vinculats amb Convergència i amb Junts. És el cas de Ricard Font, portaveu de Suma Barça -grup integrat dins de Nosaltres, la llista que aspira a vèncer Laporta-, que va ser alt càrrec amb diverses responsabilitats a la Generalitat i ara és director general de l'empresa municipal Bimsa, que depèn de l'Ajuntament de Barcelona. Joana Barbany, de Sant Cugat, va ser directora general de Societat Digital amb Jordi Puigneró com a conseller.
Damià Calvet, exconseller de Territori, va assistir a la presentació del projecte de Nosaltres a la Fira de Barcelona, on hi va tenir un seient reservat Xavi Hernández, encarregat d'incendiar la campanya amb una entrevista a La Vanguardia especialment dura amb Laporta. Les formes del candidat a la reelecció no convencen Xavier Trias, un dels tòtems de Junts i excalcalde de Barcelona, que aquest matí l'ha qualificat com "una mica trumpista" al programa Cafè d'Idees del 2Cat. Aquesta vegada no hi ha cua de polítics per fer-se fotos amb els protagonistes de les eleccions al Barça, però no deixen de ser uns comicis que tenen una dimensió que va més enllà del futbol. Sobretot a les files de Junts.