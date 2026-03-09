«El mentider ets tu»: esclata la tensió Laporta-Font en el primer debat de campanya

Amb les eleccions a la presidència a menys d'una setmana i la incendiària entrevista de Xavi Hernández a La Vanguardia, encara latent, Joan Laporta i Víctor Font s'han trobat cara a cara en el primer debat de la campanya electoral. Organitzat pel Grup Godó, el debat s'ha anat escalfant amb el pas dels minuts, amb Laporta acusant Font de mentider mentre el líder de Nosaltres li retreia les accions del seu mandat. Laporta ha anat encenent-se i no ha rebutjat en cap moment el cos a cos fins a acusar Font de tenir "ambicions personals" i l'única voluntat de "canviar la cadira" i l'ha definit com "un perill per l'actual per l'actual projecte esportiu". Font, tirant de missatge de campanya, li ha contestat que presenta "l'única alternativa on hi ha una transversalitat amb perfils de tota mena que el Barça necessita".
Però Laporta no s'ha aturat, i després que Font pentinés els temes de Messi, Xavi o el potencial econòmic del club, s'ha regirat. "Has mentit, has dit que convertiríem el Barça en Societat Anònima, parles malament dels treballadors del club, i has fet d'altaveu de la campanya més ferotge que s'ha fet contra el Barça des de la caverna de Madrid. Ets un tecnòcrata que està al darrere d'un ordinador, si agafes al Barça tornarem a arruïnar el club", li ha etzibat. Davant les múltiples acusacions de Laporta, Font ha defensat el seu rol a l'oposició del barcelonisme en els darrers anys. "Se'm menysté i criminalitza, però continuaré lluitant perquè el Barça torni a ser de la seva gent" i ha tornat l'estocada a Laporta deixant caure que mentre menjar macarrons i talla pernil ell fa propostes.
El rol d'Echevarría
El debat s'ha encetat amb les reaccions a les declaracions de Xavi, amb un Laporta dolgut perquè "ha intentat ferir gent de la seva confiança", citant a Rafa Yuste i Alejandro Echevarría. L'aspirant a la reelecció ha passat a l'atac assegurant que "darrere de Xavi hi ha utilització" i insinuant que és Font qui "intenta embrutar el procés electoral". A més, ha carregat contra l'entrenador de Terrassa a qui ha assegurat que va acomiadar perquè "es va relaxar i no podia conciliar la vida laboral amb la familiar". Font ha contestat que l'entrevista de Xavi "ha fet llevar milers de culers tristos" i ha fet servir les declaracions de l'exentrenador del club per treure el nom d'Alejandro Echevarría. "És un secret a veus que l'excunyat del president mana més que Laporta. Una persona que no ha votat ningú i que a nivell ideològic no té res a veure amb els valors del club". Una acusació que ha fet enrabiar Laporta, que en cap moment ha volgut amagar la importància d'Echevarría al Barça actual. "Vetlla per l'estabilitat del vestidor, és una persona intel·ligent, íntegra i valenta. És normal que un president tingui un grup de persones de confiança".
El balanç del mandat
Fent balanç del mandat, els candidats han trobat moltes discrepàncies. Laporta ha afirmat que "el barcelonisme està content i Font viu en una altra realitat". L'advocat ha tret pit que va trobar-se un Barça que no guanyava, un camp vell i una situació econòmica en ruïnes i ha capgirat l'escenari. Font, ha reconegut que tots els culers estan il·lusionats pels jugadors de la casa, però ha matisat que "el 80% del valor de la plantilla va ser heretat". El líder de Nosaltres s'ha entregat a "l'encert de triar Hansi Flick" però ha lamentat que "falta el passet per guanyar Champions i que no ho faci el Madrid".
La marxa de Messi
Laporta també s'ha mullat amb la marxa de Messi, negant la versió de Xavi Hernández. L'advocat barceloní ha assegurat que va ser el pare de l'argentí qui va frenar el fitxatge perquè al Barça hi hauria "massa pressió". Font s'ha preguntat retòricament si cal donar credibilitat a "llegendes del club com Messi o Xavi o a un president amb una llarga llista de promeses incomplertes" i ha definit la marxa de Messi i la relació de Laporta amb Florentino com "les dues grans taques del darrer mandat". D'altra banda, un nom que també ha generat controvèrsia ha sigut el de Deco. Laporta ha assegurat que en sap més de futbol que les tres persones que proposa Víctor Font per a la direcció esportiva.
La situació econòmica
El debat s'ha tancat amb un diagnòstic de la situació econòmica. Laporta no ha fet un bri d'autocrítica, elogiant la remodelació del camp, els patrocinis de Spotify i Nike o l'aliança amb Darren Dean. Precisament, Font li ha demanat que clarifiquès perquè va pagar una comissió fora de mercat i li ha retret l'acord que va signar amb l'empresa de telecomunicacions, New Era Visionary Group.
Laporta, seguint amb les acusacions de mentider al seu rival, s'ha mostrat convençut que ha consolidat la recuperació econòmica al seu mandat i ho ha justificat en que ho diu "la Lliga, la Uefa, Deloitte, Transfermarkt, Xavier Sala Martín i Oriol Amat". Ja a les acaballes del debat, Font li ha demanat a Laporta "mecanismes de control efectius amb persones independents", però Laporta ha assegurat que "els socis ja veuen on van els diners" posant la remodelació del Camp Nou o la Masia" com exemples.
En el darrer minut, Font ha definit les eleccions del 15 de març "d'oportunitat històrica per deixar passar el Barça dels ismes". I ha tancat preguntant-se si es vol "el Barça dels turistes o el dels socis". Laporta ha fet servir l'última intervenció per contrastar la situació que es va trobar la seva junta quan va arribar al mandat amb l'actual, ha agraït la confiança dels socis, i ha tancat afirmant que està content "d'haver tornat l'alegria al barcelonisme", amb la promesa que si el voten, "el Barça viurà els millors anys de la seva vida".