Xavi dispara contra Laporta: «Messi estava fitxat i ell va fer marxa enrere»

"Messi estava fitxat el gener de 2023, amb el contracte tancat i el vistiplau de la Lliga, però Laporta ho va tirar tot enrere". Ho assegura Xavi Hernández, que era l'entrenador del Barça en aquell moment, en una entrevista a La Vanguardia publicada aquest diumenge. "Vull alliberar-me i explicar la meva veritat", ha dit.
La llegenda i exentrenador blaugrana ha aprofitat la campanya electoral per posicionar-se obertament a favor de la candidatura alternativa de Víctor Font i ha carregat contra Joan Laporta. "Vaig fitxar pel Barça -com a entrenador- gràcies a ell, però em va acabar fallant", ha reblat. Ha explicat que el president va acomiadar-lo sense dir-li la veritat i ho ha atribuït a la "coacció" del seu excunyat i assessor en qüestions relacionades amb la Lliga, Alejandro Echevarría.
De fet, Xavi ha assegurat que al Barça mana més Echevarría que el mateix Laporta. L'egarenc atribueix el seu adeu a una reunió de planificació de la temporada del 125è aniversari en què l'assessor va començar a cridar que la preparació física era "un desastre". Aleshores, ha acusat Echevarría d'iniciar una campanya mediàtica en contra seva i de parlar amb futbolistes com Sergi Roberto, Araujo, Pedri o Raphinha.
Xavi, sobre el retorn de Messi: "Em moro de ganes, tornaria a triomfar al Camp Nou"
Una de les coses que més van doldre Xavi, diu, és que l'operació fallida per al retorn de Messi va afectar la seva relació personal, ja que l'argentí va pensar que ell també "formava part de l'entramat". Avui, però, la relació torna a ser bona i el tècnic de Terrassa es "mor de ganes" que Messi torni al Barça, perquè està convençut que tornaria a triomfar. "Si no ha tornat ja és perquè Laporta no ha volgut perquè tenia por que iniciés una campanya contra ell", ha afirmat.
La relació amb Flick: "Es va disculpar amb mi"
Xavi també ha dit que està encantat amb l'equip de Hansi Flick i que se sent molt orgullós que molts dels jugadors que formen la columna vertebral debutessin amb ell a la banqueta: "És un dels llegats dels quals em sento més orgullós". Ha assegurat que la relació amb l'alemany és "excel·lent" i que s'escriuen sovint. Fins i tot, Flick va visitar Xavi a casa "en una situació difícil".
Concretament, segons Xavi, Flick va anar a disculpar-se amb ell per haver parlat amb el Barça mentre ell encara era entrenador. "Vam estar parlant durant dues hores i va ser fantàstic", ha recordat. I és que Xavi diu que el club li va demanar a Flick que no li digués res i, per aquest motiu, es va voler disculpar més endavant.