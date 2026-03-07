Els altres calendaris dels pressupostos

El Govern insisteix a emmarcar a Catalunya la negociació de pressupostos, però va molt més enllà. Hi tenen a veure calendaris diversos que se solapen amb la tramitació parlamentària, que té com a data clau el 20 de març. Serà la primera prova de foc als comptes de Salvador Illa, amb un debat a la totalitat que, a dia d'avui, no té els vots necessaris per superar amb èxit. Mentre el compte enrere avança, les eleccions que afronta el PSOE i el desembarcament de María Jesús Montero a Andalusia són rellevants i condicionaran els primers comptes socialistes. Les converses discretes continuen, però de moment no donen resultat.
El calendari que dictarà sentència és el del Parlament, i el Govern i ERC van pactar donar-se més temps per intentar encarrilar l'acord abans que es votin les esmenes a la totalitat. Els republicans han presentat la seva, que té opcions de tirar endavant, però s'emplaça a continuar negociant fins al final. Si abans del debat a la totalitat té alguna mena de garantia sobre la recaptació de l'IRPF, pot retirar el veto i el debat de pressupostos obriria una nova etapa, fins al 24 d'abril, amb la votació definitiva i posterior entrada en vigor. "Tot recau sobre Catalunya, no pertoca a ningú més que als diputat del Parlament", deia aquesta setmana la portaveu del Govern, Sílvia Paneque.
El segon calendari que condiciona, ara, els pressupostos d'Illa són les eleccions que ha d'afrontar el PSOE a l'Estat. Després de les patacades a Extremadura i l'Aragó, els socialistes tenen un nou examen el dia 15 de març a Castella i Lleó, on les enquestes els situen en segona posició, per darrere del PP. Difícilment hi haurà concessions abans de la cita a les urnes, perquè qualsevol gest cap a Catalunya és munició per a la dreta i l'extrema dreta (les últimes eleccions aragonès n'han estat un bon exemple) i tota la carpeta del finançament acostuma a provocar urticària.
La candidata Montero
El tercer calendari és el de la ministra Montero. ERC l'asscenyala com la responsable d'alentir alguns compromisos. La proposta de finançament singular s'ha d'aterrar en una reforma legal que es portarà a un Consell de Política Fiscal i Financera previst per aquest mes, però encara sense data. En aquesta cita hi hauria d'haver algun gest que desencalli la negociació catalana. Montero vol deixar el nou model encarrilat abans d'anar a fer campanya com a candidata del PSOE a Andalusia, territori hostil també a les cessions a Catalunya, i on cap enquesta dona bons pronòstics a la dirigent socialista. Les eleccions han de ser al juny, a tot estirar.
No són poques les veus que insinuen que, sense Montero al capdavant del ministeri, i amb el PSOE havent superat les cites electorals a Castella i Lleó i a Andalusia, es podria desencallar algun dels acords. De fet, diverses fonts consultades explicaven ja fa dies que la ministra va traslladar a Oriol Junqueras un "acord en diferit" per l'IRPF, que havia de permetre desencallar ara els pressupostos d'Illa i, al cap d'uns mesos, confirmar-lo per la via dels fets i complir amb els republicans. Junqueras, que havia rebut un cop de porta hores abans a la Moncloa i es juga la credibilitat al capdavant del partit, no va acceptar.
El Govern evita assenyalar el PSOE
Des de principi de legislatura, els camins a Catalunya i Madrid estan entrellaçats. Els acords que van permetre la investidura d'Illa no passen exclusivament per Palau i depenen en bona part de la continuïtat de Pedro Sánchez al capdavant del govern espanyol. Aquests dies, el Govern insisteix a emmarcar el debat pressupostari a Catalunya i defuig exigir públicament gestos que puguin incomodar el govern espanyol, com reclama ERC. Les "garanties" que posa l'executiu són "la paraula del president", compromès amb els acords, i el full de serveis fins ara, amb l'empresa de Rodalies o el nou model de finançament. De moment, amb això no n'hi ha prou per moure els republicans.