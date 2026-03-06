Albiol nega un problema amb el sensellarisme a Badalona tot i les quatre morts el 2026

"No podem simplificar quan les circumstàncies són complexes, amb patologies o antecedents penals". D'aquesta manera, l'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, ha defensat aquest divendres en una entrevista a El Matí de Catalunya Ràdio que no hi ha un problema amb el sensellarisme a la ciutat, la setmana que dues persones han mort al carrers, amb un total de quatre defuncions el 2026. En aquest sentit, ha argumentat que a Barcelona, que sí que disposa d'albergs i altres recursos que exigeixen les entitats de l'habitatge -i multiplica la població badalonina per nou-, van morir 84 sensellars el 2025. "Tan de bo poguéssim atendre tothom", ha expressat.
Albiol s'ha negat a entrar en un debat en directe a l'emissora amb el portaveu de la plataforma Badalona Acull, Carles Sagués, que uns minuts abans ha admès la possibilitat que la coincidència de les morts a la ciutat -quatre des de principis de 2026 i la segona en una setmana- pugui respondre a un "cúmul de casualitats" i a la "mala sort", però ha subratllat que Badalona no disposa de cap equipament ni servei exclusiu d'atenció al sensellarisme. "La tercera ciutat de Catalunya no té ni tan sols un menjador social o un alberg per atendre les persones sense llar en els pitjors moments de l'hivern", ha lamentat.
Sagués ha criticat que l'Ajuntament va abandonar fa uns mesos la Taula del Sensellarisme amb entitats socials del sector en considerar que els objectius en aquesta matèria estaven assolits. "Falta una voluntat clara de lluitar contra la pobresa, mentre sembla que es lluiti contra els pobres", ha reblat, i ha denunciat que Albiol els "deshumanitza".
L'alcalde badaloní ha defensat que el Serveis Socials de Badalona estan dedicant "més recursos que mai" a l'atenció de les persones sense sostre i ha negat "rotundament" les acusacions de Sagués. D'altra banda, ha admès que l'Ajuntament es va assebentar de la quarta mort pels mitjans de comunicació, dos dies després, perquè els Mossos d'Esquadra no els ho havien comunicat.
Dues persones sense llar mortes en una setmana a Badalona
La tercera víctima a Badalona, morta aquest dimarts, és un home de nacionalitat ucraïnesa i amb antecedents penals que no constava als serveis socials, pel qual l'Ajuntament no en feia seguiment. L'endemà, dimecres, un altre home de 52 anys va aparèixer mort a la plaça Elisa Reverter, on viva al ras. Prèviament, n'havien aparegut un altre al carrer Torres i Bages, al gener, i un al carrer Ferrer Bassa, al febrer. Segons l'Ajuntament, l'home mort dimecres havia rebutjat l'ajuda de Serveis Socials.