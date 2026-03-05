Polèmica per una exposició que equipara l'exigència del català amb discursos d'odi

Nova polèmica lingüística, aquest cop per una exposició al Palau Robert. L'Institut Català Internacional per la Pau (ICIP) ha retirat una peça expositiva que equiparava l'exigència del català amb altres expressions vinculades a discursos d'odi. Plataforma per la Llengua havia demanat per carta que es retirés aquesta part de l'exposició, cosa a la qual l'ICIP ha accedit després de considerar que la frase, en el context en què es troba, pot donar lloc a malinterpretar-se i que el text és "desafortunat".
Què ha passat exactament? L'exposició "PolsXtrems. El teu gimnàs per entrenar el pensament crític" recrea un gimnàs on entrenar la capacitat de dialogar sobre temes complexos i fomentar el pensament crític davant la desinformació. Després d’un circuit on es presenten diferents exercicis, l’última sala és el vestidor del gimnàs, on cada armariet del vestidor presenta dues cares d’un mateix conflicte, com el turisme, l’habitatge, la immigració o la llengua. Allà apareix la frase "Que aprenguin català" al costat d'altres com "Que se'n tornin al seu país" o "Els okupes, a la presó".
En el cas de l’armariet dedicat a la llengua, després de la frase polèmica s’exposen dues opinions diferenciades: la d’una persona que considera que el català està en perill i la d’una altra, en aquest cas migrada i que té interès per aprendre català però les circumstàncies no li ho permeten. L'ICIP explica que l'objectiu és "contribuir a abordar d’una manera constructiva un debat complex com és el de la llengua" però, conscients que el missatge central de la peça "pot ser malinterpretat" i que el contingut textual "és desafortunat", han procedit a retirar-lo.
El mateix ICIP ha reiterat que demanar l'aprenentatge de la llengua no només és legítim, sinó que és "del tot pertinent", i ha insistit en el seu "compromís" amb la defensa de la llengua catalana. L'Institut també s'ha posat a disposició de la Plataforma per la Llengua i altres entitats i institucions. "Compartim el compromís amb el dret de fer vida en català i el deure moral de tothom de fer-ho possible", han conclòs.
Carta de Plataforma per la Llengua
La Plataforma per la Llengua havia enviat una carta al director de l'ICIP perquè considerava que la polèmica frase presentava de manera esbiaixada el debat sobre la llengua i generava una lectura negativa sobre la demanda d’aprendre català: "És un missatge molt desafortunat i molt desencertat". Segons la missiva, signada pel president de l'entitat, Òscar Escuder, el plantejament contraposa posicions de manera simplista i acaba associant l’aprenentatge del català amb discursos d’exclusió.
Escuder afirma que situar aquest missatge en un context d'"extrems" pot contribuir a estigmatitzar els catalanoparlants. En la carta, el president de Plataforma per la Llengua defensa que la promoció del català no és una postura radical, sinó una condició per garantir la cohesió social. Escuder sosté que demanar el coneixement de la llengua pròpia és una eina d’integració i d'igualtat d’oportunitats per a la població.
Per aquest motiu, l’entitat demanava que es retirés o es modifiqués el títol i el contingut d’aquest apartat de l’exposició. "Hem de ser molt contundents amb qualsevol intent d’estigmatitzar els catalanoparlants com a suposats agressors", assenyala Escuder, que també reclama a les institucions públiques una implicació més clara en la defensa del català, molt més quan l'ICIP depèn del Govern. L’entitat es posa a disposició dels organitzadors per ajudar a replantejar el contingut de manera "absolutament desinteressada".
Missatge contundent de Puigdemont
Carles Puigdemont ha anat una mica més enllà i ha estat molt contundent, titllant l'ICIP de "miserable", El líder de Junts ha carregat durament contra la frase de l'exposició que considera que "incita el conflicte" i situa els catalanoparlants "a la diana". En una publicació a X, Puigdemont ha acusat l'ICIP de menysprear "anys de vexacions a les escoles" i de tolerar el "supremacisme castellà" en diversos àmbits. L'expresident també denuncia que s’ignorin episodis històrics en què, amb l'excusa de "la llengua de l'imperi", s’han "massacrat" minories lingüístiques. El dirigent de Junts critica que l'exposició es pagui amb recursos públics i reclama una "dura censura" del Parlament.