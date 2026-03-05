L'ACM reclama un capítol específic per Catalunya en el nou pressupost europeu: «Cal descentralitzar»

L'Associació Catalana de Municipis (ACM) ha reclamat des de Brussel·les que el pla espanyol vinculat al nou pressupost plurianual de la Unió Europea (2028-2034) inclogui un capítol específic per a Catalunya. La presidenta de l'entitat, Meritxell Budó, ha defensat que "descentralitzar els pressupostos és important i necessari" per adaptar les polítiques a les necessitats de cada territori.
La petició arriba després que la Comissió Europea presentés el juliol passat una proposta inicial per al futur marc financer plurianual que plantejava eliminar els més de 540 programes regionals i substituir-los per 27 plans estatals acordats amb els governs dels estats membres.
Des de l'ACM veuen aquest model amb recel. El cap de l'oficina de l'entitat a Brussel·les, Jordi Solé, considera que la proposta pot suposar "una amenaça cap a una recentralització de fons", ja que el control dels recursos podria quedar concentrat en els governs centrals.
Tot i que la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, es va mostrar oberta el novembre passat a reforçar el paper de les regions, l'associació demana mantenir un sistema de governança multinivell en la gestió dels recursos europeus. "Reclamem que es garanteixi la governança territorial també en la definició de prioritats, no només en la implementació dels fons", ha advertit Solé.
Els municipis denuncien infrafinançament
Durant la visita a la capital de la Unió Europea, Budó ha criticat que els ajuntaments pateixen un "infrafinançament cronificat des de fa 20 anys" i ha expressat la confiança que el Govern donarà suport a les demandes de l'ACM davant les institucions europees. En aquest sentit, l'entitat ha reclamat que el nou pressupost europeu permeti un accés més directe dels governs locals als fons comunitaris. Segons l'associació, aquesta fórmula facilitaria que els municipis dissenyin projectes adaptats a les necessitats reals del territori i accelerin la implementació de solucions innovadores.
L'ACM també demana que el futur pressupost europeu tingui més en compte la dimensió local en àmbits com la transició verda, la digitalització i la cohesió social. Entre les seves propostes hi ha destinar part dels recursos a assistència tècnica per als ajuntaments i garantir criteris de transparència i equitat en el repartiment dels fons.
Integració a la xarxa internacional ICLEI
Coincidint amb la visita a Brussel·les, l'ACM ha anunciat la seva adhesió a la xarxa internacional ICLEI (Governs Locals per a la Sostenibilitat), una organització que agrupa més de 2.500 governs locals i regionals de 235 països.
L'entitat considera que aquesta incorporació forma part de l'estratègia d'internacionalització dels municipis catalans i permetrà reforçar el paper del món local en polítiques vinculades a la sostenibilitat i l'urbanisme sostenible. La delegació catalana, encapçalada per Budó i el vicepresident de l'ACM, Isidre Pineda, també s'ha reunit amb el responsable de l'oficina de l'organització a Brussel·les, Peter Defranceschi.