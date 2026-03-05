Espanya enviarà una fragata per protegir Xipre del conflicte a l’Orient Mitjà

Espanya enviarà la fragata "Cristóbal Colón" a Xipre, on acompanyarà el portaavions francès "Charles de Gaulle" i els vaixells de l’armada grega en una missió per protegir el país mediterrani del conflicte desencadenat pels Estats Units i Israel a l’Iran i a l’Orient Mitjà. Tal com ha detallat el Ministeri de Defensa aquest dijous, s’espera que el conjunt militar arribi a les costes de Creta cap al 10 de març.
“Amb el desplegament de la ‘Cristóbal Colón’, Espanya mostra el seu compromís amb la defensa de la Unió Europea i la seva frontera oriental”, han agregat en un comunicat en què destaquen que el buc enviat és la fragata “tecnològicament més avançada” de l’armada espanyola.
“La seva missió al Mediterrani serà oferir protecció i defensa aèria, complementant d’aquesta manera les capacitats de la nostra bateria "Patriot" desplegada a Turquia. També estarà en llista per prestar suport a qualsevol evacuació de personal civil que pogués resultar afectat pel conflicte”, agreguen des del departament que encapçala Margarita Robles.
Aquest diumenge, el Ministeri de Defensa britànic va confirmar l’impacte d’una presumpta aeronau no tripulada contra la seva base militar d’Akrotiri (Xipre). L’acció va ser detallada pel govern xipriota, que va informar d’un “incident” que va involucrar una “aeronau no tripulada que va causar danys limitats”, informa Euronews. Es tractaria d’un dron sortit del Líban, on la milícia Hezbol·là s’ha sumat a la resposta de l’Iran als atacs dels Estats Units i Israel.
“Espanya és un aliat compromès”
Segons ha destacat aquest matí la ministra Robles, Espanya és un “aliat fermament compromès” en els marcs de l’ONU, la UE o l’OTAN. En aquest sentit, ha remarcat a la Cadena Ser que l’Estat està disposat a participar en missions “de defensa”, però no d’atac.
“En aquestes coses hem de ser prudents i discrets, i sempre seguint els principis i l’empara internacional”, ha exposat. D’altra banda, ha negat que una bateria antiaèria espanyola a Turquia enderroqués un projectil iranià, però ha explicat que sí que va donar “informació suficient” perquè fos interceptat.