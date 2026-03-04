El conflicte a l'Iran ja fa pujar el preu del combustible a Catalunya

El conflicte a l'Iran ja afecta Cataunya. Els preus del combustible han pujat a les benzineres. La principal explicació és el tancament de l'estret d'Ormuz, com a represàlia als atacs dels Estats Units i Israel. Aquest és un punt estratègic per a l'economia internacional, ja que hi passa el 20% de tot el petroli del món. A Catalunya, el bloqueig de l'estret s'ha traduït en un increment del gasoil de 20 cèntims i de la gasolina de 16 cèntims en només quatre dies.
Albert Campabadal president de la patronal de les benzineres catalanes, Agrucaes, avisa que el conflicte bèl·lic a l'Orient Mitjà està passant factura als preus del carburant des del passat cap de setmana i adverteix que "dijous segurament seguirà pujant". Amb tot, des d'Agrucaes, preveuen que a finals de setmana aquesta escalada de preus toqui sostre.
Una opinó diferent de la de Ramon Puigfel, president de l’Associació Provincial d’Estacions de Servei de Barcelona, que prefereix "ser prudent i esperar a l'evolució dels aconteixements" abans que aventurar-se a posar una data d'estabilització dels preus. Puigfel explica que si el creixement es mantingués durant les dues properes setmanes la situació es complicaria. "Treballem amb un producte volàtil i qualsevol cosa li afecta ràpid", sentencia Puigfel.
Un creixement escalonat
Segons ha detallat Campabadal, l'augment dels de preus ha estat esglaonat des de diumenge, amb petits increments diaris fins dimecres i amb previsió que dijous continuïn pujant. Això s'ha traduït també en més "acumulació" de vehicles a les estacions de servei entre dilluns i dimarts. Tot i això, on més s'ha "tensat" el subministrament ha estat en els casos de calefaccions de gasoil o dipòsits per a camions, on l'augment de preus s'accentua.
"En aquests moments hi ha molta diversificació de subministraments i el que ens ve del Golf Pèrsic és entre un 10 i un 20%, amb la qual cosa l'afectació és més petita que llavors", ha detallat el president de la patronal de les benzineres catalanes en declaracions a l'ACN. Puigfel deixa clar que no hi ha problema en l'abastiment del producte, però que el conflicte sí que afecta al preu, i ho a totes les benzineres per igual.Tot i el terrabastall, Campabadal assegura que la situació que es va viure amb l'esclat de la guerra d'Ucraïna va ser molt pitjor perquè la "dependència" de Rússia era també major.
L'estret d'Ormuz
La causa de la pujada dels combustibles és el tancament de l'estret d'Ormuz, que uneix el golf Pèrsic amb l’oceà Índic, un punt estratègic pel comerç de petroli mundial. Des d'aquest estret del Golf Pèrsic surt una quarta part del petroli que es consumeix arreu del planeta, fet que el converteix en un nus logístic essencial per al mercat energètic mundial en què participen l’Orient Mitjà, Europa, la Xina i els Estats Units. La Guàrdia Revolucionària de l'Iran va prohibir als vaixells passar per l'estret d'Ormuz aquest dissabte quan va començar l'atac conjunt d'Israel i els EUA.
La vicepresidenta i ministra de Transició Ecològica, Sara Aagesen, va afirmar dilluns que al voltant del 5% del petroli i el 2% del gas que es consumeix Espanya transiten per l’estret d’Ormuz. "En aquest context, el que es demostra és la vulnerabilitat que suposa la dependència energètica exterior per a l'economia estatal i que l’aposta espanyola i l’europea és la més encertada. Cal continuar accelerant la reducció d’aquesta dependència, substituint els combustibles fòssils importats per energia renovable", va dir en un àudio difós.