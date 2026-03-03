L’atur repunta lleugerament a Catalunya i es focalitza en els treballadors estrangers

L’atur repunta lleugerament per tercer mes consecutiu a Catalunya amb un augment de 2.039 ocupats més que al mes de gener (+0,63%) fins als 327.253 desocupats, el total més baix des del febrer del 2008. Es tracta del primer febrer en quatre anys amb un lleuger increment mensual de l’atur.
En la comparativa interanual, les llistes dels serveis d’ocupació s’han reduït amb 7.068 desocupats menys, un 2,11% inferior al mateix mes del 2025. En canvi, l’ocupació creix en 23.564 persones al febrer fins als 3,85 milions d’afiliats a la Seguretat Social i marca un nou rècord pel segon mes de l’any. En un any, s’han generat 73.742 feines, un 1,95% més, el percentatge de creixement més baix en aquest mes des de l’esclat de la pandèmia.
El tímid increment de les llistes de l’atur s’ha focalitzat en treballadors estrangers i s’atribueix a l’augment en els sectors sense ocupació anterior (+4,77%) i en els serveis (+0,48%). En canvi, s’ha registrat un descens a l’agricultura (-0,72%), a la construcció (-0,71%) i a la indústria (-0,43%).
Així doncs, els treballadors estrangers han augmentat la seva presència a les llistes dels serveis d’ocupació un 0,49% intermensual i un 1,17% interanual mentre que els autòctons han reduït el percentatge d’aturats en tots dos casos.
A Barcelona i Lleida augmenta i a Girona i Tarragona disminueix
Els desocupats han seguit el mateix comportament a les comarques de Barcelona, en les quals també fa tres mesos que es registra un augment de l’atur. En aquest mes de febrer, la desocupació ha pujat un 0,84% a la demarcació, lleugerament per sobre de la mitjana catalana. També a Lleida s’ha encadenat el tercer mes d’increments de l’atur (0,82%) i a Tarragona s’ha mantingut pla amb un augment tímid del 0,04%.
A Girona, en canvi, durant el mes de febrer l’atur s’ha reduït un 0,44%. El descens més pronunciat en la comparativa interanual també s’ha donat a Girona amb un descens de l’atur del 4,96% en comparació amb el febrer del 2025. A Tarragona la desocupació s’ha reduït un 2,22% en un any i a Lleida un 2,04%. En canvi, a Barcelona el descens ha sigut de l’1,75%.
L'afiliació a la Seguretat Social augmenta més a Catalunya que a Espanya
Pel que fa a l'afiliació a la Seguretat Social, creix en 23.564 persones a Catalunya al febrer, un increment del 0,62% que està en la línia del comportament dels últims anys. En total, durant el segon mes de l’any hi havia 3,85 milions d’afiliats a la Seguretat Social, un increment de 73.742 treballadors en un any. L’augment interanual de l’1,95% és el percentatge de creixement més baix en aquest mes des de l’esclat de la pandèmia.
L’afiliació ha crescut a Catalunya a un ritme mensual superior al de la resta de l’Estat (+0,45%). En el rànquing de comunitats autònomes, s’ha situat en tercer lloc per darrere de les Illes Balears, que encapçala el llistat amb un increment del 2,75%, i de Múrcia (+1,07%), i per sobre del País Valencià (+0,51%), del País Basc (+0,39%), i de la Comunitat de Madrid (+0,33%).
Al conjunt de l’Estat, l’ocupació ha crescut en gairebé 100.000 afiliats a la Seguretat Social respecte al gener, en el tercer major increment intermensual de la sèrie des del 2007. En termes mitjans, el mercat laboral espanyol ha arribat als 21.670.636 de treballadors, un màxim històric pel mes de febrer.
L’ocupació ha crescut a les quatre demarcacions catalanes. En comparació amb el mes de gener, l’afiliació ha sigut més dinàmica a Girona (+1,01%) amb 3.597 llocs de treballs creats el segon mes de l’any. En canvi, en la comparativa interanual la demarcació amb més afiliacions noves ha sigut la de Lleida amb 4.913 (+2.37%) i, en segon lloc, Tarragona amb 7.462 (+2,23%).